Американські боги: трейлер другого сезону серіалу

У мережі з'явилося промо до продовження "Американських богів" (American Gods). Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному каналі телемережі STARZ на Youtube з'явився трейлер другого сезону серіалу "Американські боги" (American Gods), прем'єра якого запланована вже на 10 березня.

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Відзначимо, що серіал базується на однойменному творі Ніла Геймана. Містер Середа розповідає Тені Муну про історію американських богів. Колись люди прибули до Америки разом зі старими богами, звели храми для них, але згодом забули. І тепер з'явились нові боги, які збираються й зовсім знищити старих.

Американські боги: дивитись трейлер другого сезону онлайн:

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