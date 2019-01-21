Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Американські боги: трейлер другого сезону серіалу

  • 33
Американські боги: трейлер другого сезону серіалу онлайн - фото 1
Американські боги: трейлер другого сезону серіалу онлайн / Starz

У мережі з'явилося промо до продовження "Американських богів" (American Gods). Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному каналі телемережі STARZ на Youtube з'явився трейлер другого сезону серіалу "Американські боги" (American Gods), прем'єра якого запланована вже на 10 березня.

І ще: Зараз Апокаліпсис: трейлер нового серіалу від Содерберга

Відзначимо, що серіал базується на однойменному творі Ніла Геймана. Містер Середа розповідає Тені Муну про історію американських богів. Колись люди прибули до Америки разом зі старими богами, звели храми для них, але згодом забули. І тепер з'явились нові боги, які збираються й зовсім знищити старих.

Американські боги: дивитись трейлер другого сезону онлайн:

Читайте також: Матрьошка: трейлер нового серіалу Netflix у стилі "Дня бабака"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31344
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз