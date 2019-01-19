Операція Колібрі: трейлер нового фільму з Сальмою Хаєк

У мережі з'явилось промо стрічки "Операція Колібрі" (The Hummingbird Project), де головну роль грає Сальма Хаєк. Дивитись трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

The Orchard Movies презентували трейлер нового фільму "Операція Колібрі" (The Hummingbird Project), прем'єра якого запланована на 15 березня 2019 року.

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Сюжет розгортається навколо двоюрідних братів з Нью-Йорка Вінсента та Антона, які хочуть втілити в реальність давню мрію - з'єднати кабельною мережею Нью-Джесі та Канзас. Щоправда, на шляху до такої цілі опиняється їх екс-бос Єва Торрес. І все не так просто, оскільки робота братів може принести їм мільйони доларів.

У головних ролях Джессі Айзенберг, Олександр Скарсгард, Сальма Хаєк та інші.

Операція Колібрі: дивитись трейлер фільму онлайн:

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