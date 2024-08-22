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Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"

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"Да Вінчі" - фото 1
"Да Вінчі" / Кадр з фільму

Вийшов трейлер документального фільму "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Прем’єра в українських кінотеатрах відбудеться 19 вересня.

Про це повідомляє Нове українське кіно.

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Фільм "Да Вінчі" – це історія про видатного українського воїна і борця за свободу Дмитра Коцюбайла, який пройшовши усі небезпеки революції на Майдані 18-річним юнаком пішов на фронт захищати країну від росіян.

За 9 років на війні Дмитро став легендарним командиром, який у своїй сміливості та самовідданості слугував прикладом для багатьох побратимів. Фільм має на меті не лише докладно розказати історію життя великого воїна, а й дослідити еволюцію його становлення, як патріота і захисника.

У цьому документальному фільмі своїми спогадами про Да Вінчі поділилися його рідні, друзі й побратими:

  • мама Оксана Коцюбайло,
  • сестра Мар’яна Коцюбайло,
  • наречена та керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова,
  • Головнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний,
  • командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, та інші побратими, які пліч-о-пліч воювали спочатку в часи АТО, а потім і під час повномасштабного російського наступу.

Однак фільм скрадатиметься не лише з інтерв’ю, а також з архівних матеріалів і унікальної хроніки, за участі Дмитра, яка ще не була опублікована в мережі. Це кадри з бодікамери з GoPro, яка була на шоломі у Да Вінчі.

Режисером стрічки виступив Володимир Сидько, сценарист та режисер-постановник повнометражного ігрового фільму "Шлях поколінь" (2021).

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Джерело: Нове українське кіно
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