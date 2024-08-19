Попереду "Джокера": фільм "Дедпул і Росомаха" став найкасовішим фільмом з рейтингом R

Стрічка "Дедпул і Росомаха" сталп найкасовішим фільмом із рейтингом R у світі. Кіно зібрало 1,086 мільярда доларів за 23 дні світового прокату, обігнавши "Джокера" 2019 року.

Збори фільму сягнули $1,086 млрд, з яких $516,8 млн припадає на американський прокат, а $568,8 млн – на міжнародний. Про це розповіли у Disney та Marvel Studios.

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Супергеройський бойовик випередив драму Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом "Джокер" 2019 року, який раніше був єдиним фільмом з рейтингом R, що зібрав понад $1 млрд у прокаті. Бокс-офіс "Джокера" становив $1,07 млрд.

Тепер на рахунку Disney є два найкращі фільми 2024 року, яким вдалося перетнути позначку в $1 млрд, включаючи анімацію "Думками навиворіт 2".

Unbridled joy Thank you for making #DeadpoolAndWolverine the #1 R-rated movie of all time. pic.twitter.com/YFOzcxp6Ig — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 16, 2024

"Дедпул і Росомаха" – 31-й фільм Disney і 11-й у кінематографічному всесвіті Marvel, який досяг позначки в $1 млрд. Ця стрічка – перший фільм Marvel, головними героями якого стали персонажі коміксів, які раніше були ліцензовані 20th Century Fox.

Нагадаємо, що трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. Він став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) – підлітків до 17 років допускають до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. У липні фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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