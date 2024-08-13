Disney анонсував нові фільми та представив офіційну назву "Аватара 3"

Режисер Джеймс Кемерон під час виставки D23 Expo 2024 анонсував дату виходу третього фільму франшизи "Аватар".

Третій фільм франшизи "Аватар" від кіностудії Disney отримав назву "Аватар: Вогонь і попіл" (Avatar: Fire and Ash). Про це пишуть BBC та Variety.

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На виставці режисер з’явився разом з акторами Семом Вортінгтоном, який виконав роль Джейка, і Зої Салданою, яка грала Нейтірі в попередніх фільмах. Кемерон не показав кадри з нової стрічки, проте продемонстрував кілька концепт-артів, на яких зображені персонажі в небі в оточенні вогню.

Ви побачите набагато більше Пандори, чого раніше не бачили. Це божевільна пригода і свято для очей, але вона також має дуже високі емоційні ставки, більше ніж будь-коли раніше. Ми йдемо на справді складну територію для всіх персонажів, яких ви знаєте і любите, – сказав Кемерон.

Крім Сема Вортінгтона й Зої Салдани, у фільмі також грають Кейт Вінслет ("Титанік"), Сігурні Вівер ("Чужий"), Стівен Ленг ("Не дихай"), Кліфф Кертіс ("Мег"), Трініті Джо-Лі Блісс й інші.

"Аватар 3"

Фільм "Аватар: Вогонь і попіл" знімали одночасно зі стрічкою "Аватар: Шлях води", яка вийшла у 2022 році. Стрічка стала продовження найбільш касового фільму в історії.

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