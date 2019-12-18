Вийшов перший у світі додаток для знайомства мусульман

В App Store з'явився додаток знайомств для мусульман NIM. На відміну від традиційних дейтінгових програм на зразок Tinder, він ураховує всі правила й обмеження шаріату, включаючи обмежений фізичний контакт до шлюбу й акцент на батьківському схваленні партнера.

У NIM передбачені функції, які дозволяють друзям і родичам користувачів обговорювати потенційні збіги, пропонувати кандидатів і навіть брати участь в листуванні.

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Засновник програми – Снаулла Ніаз. На створення NIM його надихнули власні невдалі спроби знайти другу половинку в мережі через відсутність схожих поглядів на сімейні цінності у представників різних релігій.

Додаток нагадує закритий клуб, учасників якого співробітники компанії вручну відбирають з-поміж осіб, які висловили зацікавленість у сторонніх проєктах або освітніх програмах Ніаз. Кандидату необхідно вказати вік і стать, щонайменше один обліковий запис у соцмережі (Instagram, Facebook або LinkedIn), після чого про нього шукають інформацію в Google.

Ідеальний учасник – той, у якого є якісь досягнення, крім основної роботи, і гарна освіта.

Додаток вже можна завантажити в App Store у США, Великобританії, Канаді, Франції, Катарі, Саудівській Аравії, Дубаї, Туреччини, Сінгапурі та Малайзії. Місячна підписка коштує $ 9,99, а піврічна – $ 34,99. Попри мусульманські правила, NIM доступний для представників усіх релігій.

У майбутньому Ніаз планує організовувати спеціальні офлайнові заходи для учасників клубу, а також запустити додаткову онлайн-платформу.

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