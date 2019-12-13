4 складові ваших стосунків, про які не слід розповідати нікому

Баланс між відкритістю та приватністю даних підтримувати дуже складно. Воно й не дивно, адже усім нам час від часу хочеться поділитися з друзями подробицями особистого життя. Однак, є певні теми, які краще не виносити за межі оселі, і ось чому!

Деякі теми обговорювати можна, в цьому немає нічого страшного. Але ось інші, навіть якщо на перший погляд вони не здаються надто інтимними, краще на загальний огляд не виносити. Так ви можете зіпсувати стосунки, підірвати довіру коханої та створити незручну ситуацію. Про що не потрібно розповідати – читайте далі!

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1. Секс

Це, мабуть, одна з найбільш інтимних сторін стосунків. І рідко хто готовий дати згоду на розголошення подібних подробиць чужим людям. Якщо ваша кохана такого не давала, то обговорення вашого сексуального життя, навіть заради того, щоб її похвалити – неприпустиме. Тим більше не варто розповідати про незручні випадки у ліжку.

Про секс розповідати не слід

2. Фінанси

Навряд чи б ви хотіли, щоб дівчина розповідала подругам про ваші фінансові труднощі або те, що ви довго сидите без роботи. Те ж саме стосується її. Дівчині буде неприємно дізнатися, що всі ваші друзі в курсі ваших проблем. Адже вони нікого більше не стосуються.

Якщо близькі переживають, брехати, що все добре, теж не потрібно. Просто скажіть, що у вас тимчасові труднощі, але ви їх вирішуєте. Також, якщо дівчина втратила роботу, але не просила вас допомагати їй, буде зайвим розпитувати кожного зустрічного, чи немає у нього відповідної вакансії.

3. Її секрети

Тут, думаємо, зайві пояснення не потрібні. Її психологічні травми, страхи, проблеми в родині тощо – це особистий простір дівчини. І тільки вона вирішує, кому туди вхід дозволений, а кому – ні.

Не розповідайте її секрети іншим

4. Її здоров'я

Звичайно, якщо дівчина злягла з застудою і не змогла піти з вами в гості, не обов'язково вигадувати інші виправдання. Але навіть тут вдаватися в подробиці, який у неї кашель, буде не найкращим рішенням. Тим більше, якщо мова йде про хронічні або важкі хвороби.

Бережіть себе та власні стосунки, аби не довелося шкодувати через свій надто довгий язик!

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