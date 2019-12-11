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Цей тип чоловіків максимально приваблює жінок

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У цих чоловіків більше шансів на щасливі стосунки - фото 1
У цих чоловіків більше шансів на щасливі стосунки

Якщо ви хочете подобатися жінкам – зверніть увагу на свій характер. Цілком імовірно, що саме він стоїть на заваді побудові ідеальних і міцних стосунків. Психологи прийшли на поміч, розповівши, який тип чоловіків подобається панянкам!

Дослідження показали, що жінки цінують чоловіків з легким, а також відкритим характером. Мотайте на вус!

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Психологи заявили, що жінок приваблюють чоловіки з почуттям гумору, тому що вони сприймають кавалерів-жартівників як людей з легким і відкритим характером.

Раніше вважалося, що сміх жінки з жартів чоловіки означає, в тому числі, що вона визнає гостроту його розуму – інакше жарти не здалися б смішними. Однак три експерименти, проведені психологами, показали, що це не так.

Відкриті чоловіки подобаються жінкам значно більше - фото 373740
Відкриті чоловіки подобаються жінкам значно більше

У результаті дослідів, які охоплювали оцінку сторінки незнайомої людини в соціальних мережах, проходження тестів і реальне спілкування з представником протилежної статі, з'ясувалося, що гумор і розум ніяк не пов'язані.

Автори дослідження стверджують: почуття гумору сприймається жінками як ознака легкого та відкритого характеру, а з такими людьми, як правило, стосунки будувати значно легше.

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Джерело: Med2
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