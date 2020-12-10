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Вийшов новий трейлер фільму-катастрофи Гренландія з Джерардом Батлером

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

18 грудня фільм-катастрофа Ріка Романа Во "Гренландія", який вже побував в українському прокаті, з'явиться на цифрових платформах. До онлайн-прокату студія STXfilms випустила новий трейлер.

Головні ролі в картині зіграли Джерард Батлер і Морена Баккарін. Одним з продюсерів стрічки виступає Безіл Іваник, який працював над трилогією "Джон Вік".

І ще: Час пригод: далекі землі: з'явився трейлер 2 спеціального епізоду серіалу

За сюжетом, уламки гігантської комети мчать до Землі і загрожують знищити планету. Кінець світу здається неминучим. Єдине безпечне місце – бункер в далекій Гренландії. Джон (Джерард Батлер), його дружина і син вирушають у небезпечну подорож. На їх шляху до порятунку – не тільки руйнівні уламки комети, а й паніка людей, які збожеволіли від жаху. Під час глобальної катастрофи людські закони вже не діють і кожен – сам за себе.

В той час на каналі Amazon Prime Video опублікували трейлер останніх серій фінального сезону серіалу Вікінги. Дивимося разом! Сюжет шостого сезону в основному зосереджений на правлінні конунга Бйорна над Каттегатом і пригодах Івара на Русі.

Це цікаво: Американські боги: дивіться новий трейлер третього сезону серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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