Американські боги: дивіться новий трейлер третього сезону серіалу

У новому сезоні до шоу Американські боги приєдналися Мерилін Менсон, Денні Трехо і Іван Реон (Рамсі Болтон з Гри престолів). Дивіться трейлер!

На YouTube-каналі American Gods опублікований новий трейлер третього сезону серіалу Американські боги.

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Шоу засноване на однойменному романі Ніла Геймана. Сюжет будується навколо колишнього ув'язненого на прізвисько Тінь, який опиняється в світі богів і духів. З його допомогою таємничий містер Середа хоче відродити силу старих богів і знищити нових. Шоуранером нового сезону став Чарльз Х. Іглі (Ходячі мерці, Декстер).

У третьому сезоні серіалу приєдналися Мерилін Менсон, Денні Трехо і Іван Реон (Рамсі Болтон в Грі престолів). Нові серії почнуть виходити в 2021 році на Amazon Prime Video.

Днями на каналі Amazon Prime Video опублікували трейлер останніх серій фінального сезону серіалу Вікінги. Дивимося разом!

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