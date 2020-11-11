Час пригод: далекі землі: з'явився трейлер 2 спеціального епізоду серіалу

У мережі опублікували промо до другого спеціального епізоду дуже популярного серіалу "Час пригод". Також творці назвали дату виходу, тож зовсім скоро фанати зможуть знову опинитись в улюбленому фантастичному світі.

Канал HBO Max презентував трейлер до 2 спецепізоду мультсеріалу "Час пригод: далекі землі", який вийде у світ вже 19 листопада. Новинка покаже нові історії улюблених персонажів з оригінального мультсеріалу, який отримав 10 сезонів та завершився у 2018 році.

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Друга серія буде присвячена Принцесі Баблгум, королеві вампірів Марселін, а також новому герою - Склобою. Їм разом доведеться боротись з могутнім драконом, який зумів покинути в'язницю під Скляним королівством.

Відзначимо, що всього буде 4 спецепізоди: у першому фанати побачили епічні пригоди БіМО, а інші будуть про М'ятного лакея, а також самих Фінна та Джейка.

Час пригод: далекі землі: дивитись трейлер 2 серії серіалу:

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