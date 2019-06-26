Війна струмів: новий трейлер фільму з Камбербетчем

У мережі показали новий трейлер до фільму Війна струмів (THE CURRENT WAR), де головну роль виконав Бенедикт Камбербетч. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному Youtube-каналі 101 Studios опублікували свіже промо до стрічки "Війна струмів" з Майклом Шенноном та Бенедиктом Кабербетчем. Прем'єра стрічки в Україні нарешті запланована на жовтень. Варто відзначити, що стрічку вперше показали ще у вересні 2017 під час кінофестивалю у Торонто. Однак почався скандал наколо Харві Вайнштейна, який спродюсував картину, тому реліз відклали не тривалий час.

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Сюжет розповідає про протистояння Джорджа Вестінгауза та Томаса Едісона, які вважались справжніми "електричними титанами" на ринку США. Вони постійно боролись за використання змінного та постійного струмів, а ця війна тривала більш як 100 років. Завершила вона не так давно - у листопаді 2007 року, коли Нью-Йорк повністю перейшов на змінний струм.

У головних ролях: Бенедикт Камбербетч, Майкл Шеннон, Ніколас Холт.

Війна струмів 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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