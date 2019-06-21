Люс: трейлер провокаційної психологічної драми

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Люс". У стрічці зіграли такі зірки, як Октавія Спенсер, Наомі Уоттс і Тім Рот. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Психологічна драма розповідає про підлітка з Еритреї, якого всиновили американські батьки. На перший погляд Люс – зразок для наслідування, здібний учень, спортсмен і гордість школи. Проте одного разу він пише есе, в якому виступає прихильником мілітаризації та насильства, що викликає занепокоєння у його вчительки. Вона намагається поговорити з батьками та директором. Це призводить до низки конфронтацій і дивних відкриттів.

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Головну роль виконав молодий актор Келвін Харрісон. У фільмі також зіграли Наомі Уоттс (Малхолланд-драйв, Кінг-Конг, Бердмен), Октавія Спенсер (Прислуга, Форма води, Ма) і Тім Рот (Легенда про піаніста, Скажені пси, Мерзенна вісімка). Режисером став Джуліус Вона.

"Люс" – кіноадаптація однойменної п'єси 2013 року, написаної Дж. С. Лі. Прем'єра картини відбулася на фестивалі Sundance в цьому році, де вона була високо оцінена критиками. 2 серпня фільм вийде в американський прокат.

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