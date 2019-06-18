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Анна: новий трейлер бойовика від Люка Бессона

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Анна 2019, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Анна 2019, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився свіжий трейлер до нового фільму Анна (Anna) від режисера Люка Бессона. Дивись відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі французького EuropaCorp з'явився новий тизер до бойовика Анна (Anna), прем'єра якого запланована на 11 липня. Сценаристом та режисером став відомий Люк Бессон.

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Сюжет стрічки розповідає про найманку Анну Полякову, яка має цілі по всьому світу, і навряд чи хтось зможе її зупинити. Екшн гарантовано! У головних ролях грають Саша Лусс (російська топ-модель), Люк Еванс, Хелен Міррен, Кілліан Мерфі та інші.

Анна 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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