Вихідні у жовтні 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Вихідні у жовтні 2019 будуть на День Захисника України

У жовтні 2019 українці матимуть додаткові вихідні дні, адже на цей місяць припадає офіційне державне свято – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у жовтні!

Вихідні дні у жовтні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 9 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Додаткові вихідні ми отримаємо всередині жовтня. В понеділок, 14 числа, в Україні відзначатимуть одразу три свята – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Отже, ми отримаємо триденний вікенд.

Календар вихідних у жовтні ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у жовтні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на жовтень

1 жовтня , вівторок – Міжнародний день людей похилого віку

, вівторок – Міжнародний день людей похилого віку 2 жовтня , середа – Міжнародний день ненасильства

, середа – Міжнародний день ненасильства 3 жовтня , четвер – День визнання вірусів

, четвер – День визнання вірусів 4 жовтня , п'ятниця – ​Всесвітній день тварин

, п'ятниця – ​Всесвітній день тварин 5 жовтня , субота – Всесвітній день вчителів

, субота – Всесвітній день вчителів 6 жовтня , неділя – День працівників освіти

, неділя – День працівників освіти 7 жовтня , понеділок – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора

, понеділок – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора 8 жовтня , вівторок – День юриста

, вівторок – День юриста 9 жовтня , середа – Всесвітній день пошти

, середа – Всесвітній день пошти 10 жовтня , четвер – Всесвітній день психічного здоров'я

, четвер – Всесвітній день психічного здоров'я 11 жовтня , п'ятниця – Всесвітній день боротьби з ожирінням

, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з ожирінням 12 жовтня , субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги

, субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги 13 жовтня , неділя – День художника України

, неділя – День художника України 14 жовтня , понеділок – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва

, понеділок – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва 15 жовтня , вівторок – Всесвітній день боротьби з раком грудей

, вівторок – Всесвітній день боротьби з раком грудей 16 жовтня , середа – Всесвітній день здорового харчування

, середа – Всесвітній день здорового харчування 17 жовтня , четвер – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

, четвер – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів 18 жовтня , п'ятниця – Європейський День боротьби з торгівлею людьми

, п'ятниця – Європейський День боротьби з торгівлею людьми 19 жовтня , субота – День працівників целюлозно-паперової промисловості

, субота – День працівників целюлозно-паперової промисловості 20 жовтня , неділя – День працівників харчової промисловості

, неділя – День працівників харчової промисловості 21 жовтня , понеділок – Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань

, понеділок – Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань 22 жовтня , вівторок – Всесвітній день людей з вадами мовлення

, вівторок – Всесвітній день людей з вадами мовлення 23 жовтня , середа – День працівників реклами

, середа – День працівників реклами 24 жовтня , четвер – День ООН

, четвер – День ООН 25 жовтня , п'ятниця – Всесвітній день макаронів

, п'ятниця – Всесвітній день макаронів 26 жовтня , субота – День змін на краще

, субота – День змін на краще 27 жовтня , неділя – День автомобіліста

, неділя – День автомобіліста 28 жовтня , понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек

, понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек 29 жовтня , вівторок – День працівників служби позавідомчої охорони МВС

, вівторок – День працівників служби позавідомчої охорони МВС 30 жовтня , середа – День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

, середа – День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні 31 жовтня, четвер – Міжнародний день Чорного моря

на вихідних у жовтні влаштуйте вечір ігор

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.

Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.

Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.

Якщо погода не сприяє прогулянкам та довгому перебуванню на природі, то влаштуйте кіновечір або зберіться пограти в настільні ігри.

Насолоджуйтеся вихідними!

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