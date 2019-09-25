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Вихідні у жовтні 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
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У жовтні 2019 українці матимуть додаткові вихідні дні, адже на цей місяць припадає офіційне державне свято – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у жовтні!
Вихідні дні у жовтні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 9 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік
Додаткові вихідні ми отримаємо всередині жовтня. В понеділок, 14 числа, в Україні відзначатимуть одразу три свята – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Отже, ми отримаємо триденний вікенд.
|Календар вихідних у жовтні
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|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у жовтні виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на жовтень
- 1 жовтня, вівторок – Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня, середа – Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня, четвер – День визнання вірусів
- 4 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день тварин
- 5 жовтня, субота – Всесвітній день вчителів
- 6 жовтня, неділя – День працівників освіти
- 7 жовтня, понеділок – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
- 8 жовтня, вівторок – День юриста
- 9 жовтня, середа – Всесвітній день пошти
- 10 жовтня, четвер – Всесвітній день психічного здоров'я
- 11 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з ожирінням
- 12 жовтня, субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги
- 13 жовтня, неділя – День художника України
- 14 жовтня, понеділок – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва
- 15 жовтня, вівторок – Всесвітній день боротьби з раком грудей
- 16 жовтня, середа – Всесвітній день здорового харчування
- 17 жовтня, четвер – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 18 жовтня, п'ятниця – Європейський День боротьби з торгівлею людьми
- 19 жовтня, субота – День працівників целюлозно-паперової промисловості
- 20 жовтня, неділя – День працівників харчової промисловості
- 21 жовтня, понеділок – Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань
- 22 жовтня, вівторок – Всесвітній день людей з вадами мовлення
- 23 жовтня, середа – День працівників реклами
- 24 жовтня, четвер – День ООН
- 25 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день макаронів
- 26 жовтня, субота – День змін на краще
- 27 жовтня, неділя – День автомобіліста
- 28 жовтня, понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек
- 29 жовтня, вівторок – День працівників служби позавідомчої охорони МВС
- 30 жовтня, середа – День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні
- 31 жовтня, четвер – Міжнародний день Чорного моря
Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:
- Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
- Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
- Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
- Якщо погода не сприяє прогулянкам та довгому перебуванню на природі, то влаштуйте кіновечір або зберіться пограти в настільні ігри.
- Насолоджуйтеся вихідними!
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