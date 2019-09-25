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Вихідні у жовтні 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

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Вихідні у жовтні 2019 будуть на День Захисника України - фото 1
Вихідні у жовтні 2019 будуть на День Захисника України

У жовтні 2019 українці матимуть додаткові вихідні дні, адже на цей місяць припадає офіційне державне свято – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у жовтні!

Вихідні дні у жовтні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 9 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Додаткові вихідні ми отримаємо всередині жовтня. В понеділок, 14 числа, в Україні відзначатимуть одразу три свята – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Отже, ми отримаємо триденний вікенд.

Календар вихідних у жовтні
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* вихідні у жовтні виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на жовтень

  • 1 жовтня, вівторок – Міжнародний день людей похилого віку
  • 2 жовтня, середа – Міжнародний день ненасильства
  • 3 жовтня, четвер – День визнання вірусів
  • 4 жовтня, п'ятниця – ​Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня, субота – Всесвітній день вчителів
  • 6 жовтня, неділя – День працівників освіти
  • 7 жовтня, понеділок – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
  • 8 жовтня, вівторок – День юриста
  • 9 жовтня, середа – Всесвітній день пошти
  • 10 жовтня, четвер – Всесвітній день психічного здоров'я
  • 11 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з ожирінням
  • 12 жовтня, субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги
  • 13 жовтня, неділя – День художника України
  • 14 жовтня, понеділок – День Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва
  • 15 жовтня, вівторок – Всесвітній день боротьби з раком грудей
  • 16 жовтня, середа – Всесвітній день здорового харчування
  • 17 жовтня, четвер – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
  • 18 жовтня, п'ятниця – Європейський День боротьби з торгівлею людьми
  • 19 жовтня, субота – День працівників целюлозно-паперової промисловості
  • 20 жовтня, неділя – День працівників харчової промисловості
  • 21 жовтня, понеділок – Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань
  • 22 жовтня, вівторок – Всесвітній день людей з вадами мовлення
  • 23 жовтня, середа – День працівників реклами
  • 24 жовтня, четвер – День ООН
  • 25 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день макаронів
  • 26 жовтня, субота – День змін на краще
  • 27 жовтня, неділя – День автомобіліста
  • 28 жовтня, понеділок – Міжнародний день шкільних бібліотек
  • 29 жовтня, вівторок – День працівників служби позавідомчої охорони МВС
  • 30 жовтня, середа – День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні
  • 31 жовтня, четвер – Міжнародний день Чорного моря
на вихідних у жовтні влаштуйте вечір ігор - фото 357285
на вихідних у жовтні влаштуйте вечір ігор

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

  • Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
  • Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
  • Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
  • Якщо погода не сприяє прогулянкам та довгому перебуванню на природі, то влаштуйте кіновечір або зберіться пограти в настільні ігри.
  • Насолоджуйтеся вихідними!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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