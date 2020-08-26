Гороскоп на вересень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на вересень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в перший місяць осені!

Зодіакальний гороскоп на вересень, чого очікувати у дев'ятий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць осені 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць вересень 2020

Перший місяць осені розпочинає осінню пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у вересні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у вересні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 4, 15, 25

1, 4, 15, 25 Несприятливі дні: 2, 5, 17, 26

Овни, ті рішення, які ви прийняли влітку, слід планомірно та обдумано втілювати в життя. Не варто чекати, що краще життя саме постукає до вас у двері. За місце під сонцем ще доведеться поборотися. Не варто розпорошуватися на дрібниці, потрібно направити всі свої сили та енергію на те, що в цю хвилину важливіше все інше. Ваші чарівність, дотепність, бездоганне почуття гумору стануть головною зброєю в завоюванні сердець. А для мовчазних і скромних Овнів – це серйозне зусилля над власним характером.

Сприятливі дні: 8, 11, 18, 20

8, 11, 18, 20 Несприятливі дні: 4, 9, 12, 13

Тельці, зірки рекомендують в перший місяць осені бути обачними та обережними. У цей період Тельцям може несподівано надійти пропозиція, від якої важко буде відмовитися, але щоб погодитися, потрібно буде багато чим пожертвувати. Цілком можливий переїзд в інше місто або країну на постійне місце проживання. Незалежно від того, що це буде за пропозицію, життя Тельців цілком може розділитися на До і Після. У вересні настане час змінювати принципи та пріоритети, поглянути на життя по-іншому, перестати ділити все на чорне і біле і спробувати розглянути все різноманіття відтінків.

Проявляти свої почуття щодо рідних, близьких та коханої людини – це добре, але почуття можуть бути й негативними. У взаєминах з рідними слід враховувати, що вони, так само як і ви мають право голосу і право вибору, тому зважати на їхню думку потрібно обов'язково.

Сприятливі дні: 9, 12, 20, 29

9, 12, 20, 29 Несприятливі дні: 7, 16, 24, 26

Близнюки, у вересні доля взяла паузу, і вас чекають рутинні справи та клопоти. Відпочинку не передбачається, доведеться втягуватися в поточні, повсякденні справи та розв'язувати рутинні питання. Корисна тактика, – змінюючи свій імідж, ви залучаєте нову енергію у своє життя, як би прокладаєте шлях для входу змін.

В кінці місяця Близнюки стануть романтичними, ніжними та лагідними. Близнюки хоч і будуть вміло і талановито приховувати це, але все ж будуть мати гостру потребу в ніжності та теплих обіймах коханої людини.

Сприятливі дні: 2, 8, 17, 22

2, 8, 17, 22 Несприятливі дні: 9, 21, 28, 29

Раки, вересень принесе вам багато нових можливостей і стане одним з найдивніших періодів в цьому році. Ви будете підкорювати всіх своєю безпосередністю, дотепністю, кмітливістю та оптимізмом. Зірки рекомендують Ракам в даний період бути більш стриманими, особливо в висловлюваннях, оскільки є ризик глибоко поранити співрозмовника і зіпсувати з ним стосунки раз і назавжди.

В особистому житті почнуть відбуватися такі події, які стануть початком нової епохи в взаєминах. Не виключено, що доля підкине якісь випробування, пройшовши які Раки зі своєю другою половиною ще більше зблизяться або пара остаточно розлучиться.

Сприятливі дні: 1, 23, 27, 28

1, 23, 27, 28 Несприятливі дні: 7, 13, 15, 29

Леви у вересні почнуть переоцінку своїх пріоритетів, своїх цілей і смислів, можливо буде змінюватися світогляд. Поступово все навколо них буде приходити в рух, все буде змінюватися. У цей період доведеться постійно перемикатися з одного завдання на інше, що буде дратувати Левів. Доведеться тримати в голові занадто багато всього і наплив невідкладних справ буде зростати до жовтня.

У стосунках з рідними та близькими людьми з'явиться якесь напруження. Щоб пережити цей непростий період, Левам потрібно більше відпочивати, виходити у світ, зустрічатися з цікавими людьми, заводити нові знайомства. Іншими словами, потрібно просто відірватися від проблем і змінити локацію довкола себе.

Сприятливі дні: 1, 5, 13, 21

1, 5, 13, 21 Несприятливі дні: 8, 20, 22, 26

Діви, вересень – ваш місяць і вам буде спокійно та надійно в цей період. Ви будете просто спостерігати за проблемами друзів і родичів та радіти, що вас вони минули. Головне контролювати свої емоції та не сильно критикувати своїх рідних. Пам'ятайте, не всі схильні до розсудливості та ощадливості, і не всі ще усвідомили, що насуваються зміни.

У стосунках з коханою людиною в цей період з'явиться якась нова іскорка, яка буде підтримувати теплоту і потяг один до одного найближчим часом. Також можливо, хтось розірве тяжкі взаємини, а хтось зробить апгрейд своїх стосунків. В кінці вересня потрібно бути поступливішими й прихильнішими, щоб уникнути сварок і не провокувати конфлікти.

Сприятливі дні: 1, 11, 19, 30

1, 11, 19, 30 Несприятливі дні: 3, 5, 9, 13

Терези, з'явиться трохи вільного часу, який ви зможете витратити на себе або провести його в колі друзів. Зазвичай Терезів складно застати на одному місці – вони весь час зайняті, в дорозі, їм все потрібно знати, все встигнути. Зірки радять в цей період трохи стримати свої пориви, стати розсудливими, перепочити та озирнутися на всі боки. Шляхи вирішення поставлених завдань знаходяться десь поруч, потрібно тільки розгледіти.

Представникам цього знака потрібно бути більш уважними та відповідальними. Терезам потрібно тримати руку на пульсі та не перевантажувати себе чужими клопотами, якщо мова не йде про проблеми та турботи їх рідних і близьких.

Сприятливі дні: 5, 10, 14, 19

5, 10, 14, 19 Несприятливі дні: 2, 7, 26, 29

Скорпіони, вам рекомендується по можливості знизити свою ділову активність, щоб зміцнити ті позиції, на яких ви наразі знаходитеся, і убезпечити себе від можливих помилок. Скорпіонам слід делегувати свої повноваження і деякі свої справи, щоб звільнити час для відпочинку. Краще прислухатися до свого внутрішнього голосу і самопочуття – можливо потрібно взяти тайм-аут, щоб відновити сили.

В цей період основну частину часу ви будете проводити в колі друзів, колег, партнерів. Скорпіонам варто більше приділяти увагу своєму партнеру, не соромитися говорити про свої почуття до нього, показувати їх на ділі, проявляти доброту і ласку. Скорпіони самі будуть потребувати підтримки, ласки та любові.

Сприятливі дні: 2, 7, 12, 13

2, 7, 12, 13 Несприятливі дні: 5, 15, 18, 22

Стрільці, не варто будувати якісь грандіозні плани на цей період, оскільки у долі свої плани, які навряд чи зійдуться з вашими. Зараз важливо не переоцінювати свої сили, оскільки навіть часу не вистачить, щоб допомогти всім. Тому не відмовляйте в допомозі, але і не обіцяйте нічого конкретного. У цей період слід бути обережними з тими людьми, які нещирі та лестиві.

У вересні Стрільці будуть успішні не тільки в справах, але і в особистому житті. Не виключено, що в цей період багато хто з пар зв'яжуть себе шлюбними зв'язками, а ті, хто проводив багато часу в пошуках другої половинки, можуть її знайти.

Сприятливі дні: 6, 9, 18, 31

6, 9, 18, 31 Несприятливі дні: 1, 3, 10, 16

Козероги, в цьому місяці представники цього знаку, які не можуть довго сидіти на одному місці, впритул займуться облаштуванням свого власного домашнього гніздечка. Козероги завжди багато уваги приділяють фінансових питань, і вересень не буде винятком. Фінансове питання може встати на повний зріст, і Козероги будуть шукати та обмірковувати різні джерела фінансової стабільності сім'ї. У вересні життя Козерогів наповниться новим, глибшим змістом – з'являться більш значущі цілі.

Також вересня ідеально підходить для вирішення конфліктних ситуацій з близькими родичами та батьками. Непогано б в цей період організувати святкову сімейну вечерю, на яку покликати найрідніших і дорогих серцю людей.

Сприятливі дні: 8, 18, 19, 27

8, 18, 19, 27 Несприятливі дні: 3, 17, 24, 25

Водолії, вам необхідно розуміти, що не тільки гроші можуть відкрити перед нові можливості, а й корисні зв'язки, досвід, і просто кількість благих справ. На початку вересня Водолії будуть надмірно емоційні та запальні. Це буде заважати тверезо мислити та приймати важливі рішення. Поступово все прийде в норму, слід просто трохи почекати, не з'ясовуючи стосунків і не доводити свою правоту. З часом до вас повернеться повна гармонія з навколишніми людьми.

Можливі романтичні знайомства на роботі або у фітнес-центрі. Ви зможете поєднати корисне з приємним. Не ставтеся до знайомств занадто серйозно, легкість і ваша незалежність від цих стосунків буде відчуватися і викликати до вас додатковий інтерес.

Сприятливі дні: 7, 22, 26, 30

7, 22, 26, 30 Несприятливі дні: 14, 25, 28, 31

Риби, перший місяць осені принесе черговий корисний досвід і чергову мудрість життя. Глобальних проблем в житті Риб у вересні не передбачається. Представникам цього знака слід бути більш практичними та не наполягати на своїх бажаннях. Якщо Ви хочете більше, ніж можете собі дозволити, то доведеться змиритися з неминучістю. Найамбітніших і ініціативних чекає підвищення по службі. Рибам важливо продемонструвати всю свою відданість справі.

Практично всі думки представників цього знака будуть зайняті внутрішньосімейними взаєминами. Самотні Риби будуть поневірятися в пошуках спорідненої душі та можуть з відчаю вивернути всю душу навиворіт зовсім сторонній людині, чого робити не варто.

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