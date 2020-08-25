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Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на вересень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на вересень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у вересні, аби зміни іміджу не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у вересні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ВЕРЕСЕНЬ 2020
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Місячний календар стрижок на вересень
- 1 вересня. Вплив на якість волосся непомітно. Хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Також успішно пройдуть експерименти з незвичним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.
- 2 вересня. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити їх, так само це може призвести до погіршення стану кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться.
- 3 вересня. Вплив в першу чергу зазнає шкіра голови. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.
- 4 вересня. День тижня – п'ятниця. Не рекомендується, не варто відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся буде погано рости.
- 5 вересня. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх зростання і поліпшить загальний стан.
- 6 вересня. Не варто відкладати стрижку, яку запланували на сьогодні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону.
- 7 вересня. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.
- 8 вересня. Цей день позитивно впливає на роботу з волоссям: зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів.
- 9 вересня. Місяць перебуває в фазі спадання. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся.
- 10 вересня. Зачіска сьогодні повинна бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще зовсім від них відмовитися.
- 11 вересня. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими.
- 12 вересня. Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.
- 13 вересня. Пофарбувавши волосся сьогодні ви можете справити негативне враження на навколишніх і зіпсувати своє становище в суспільстві. Щоб захистити себе від негативу, варто по можливості провести день в головному уборі.
- 14 вересня. Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 15 вересня. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров'я і грошового добробуту. Красива, в якомусь сенсі особлива зачіска, збільшить приплив позитивної енергії, вона повинна бути акуратною і лаконічною.
Вересень – час змін
- 16 вересня. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцняться, покращиться їх структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.
- 17 вересня. Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, буде довго триматися. Варто грайливо обходиться з волоссям в цей день, воно віддячать вам за позитивний настрій.
- 18 вересня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 19 вересня. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан їх поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день. Стрижка допомагає позбутися від самотності, невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини навколишніх.
- 20 вересня. Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся, якщо ви запланували забарвлення волосся в новий колір, то варто це відкласти. Хімічну завивку так само варто відкласти, тому що результат може вас розчарувати.
- 21 вересня. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить їх жорсткішим й густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік.
- 22 вересня. Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається не довго.
- 23 вересня. Фарбування волосся може не виправдати очікування – колір протримається не довго і швидко потьмяніє. Якщо ви все-таки зважтеся на стрижку, вибирайте енергійного, молодого перукаря і самі прибувайте в гарному настрої.
- 24 вересня. Фарбування волосся нагородить вас сексуальністю. Ви відчуєте впевненість в собі. Варто зробити легку кучеряву зачіску, саме локони дозволять вам отримати енергію природи.
- 25 вересня. Зачіску краще вибрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами.
- 26 вересня. Якщо ваш вибір зупинився на простій, нічим не примітній стрижці без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати.
- 27 вересня. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.
- 28 вересня. Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії.
- 29 вересня. Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язати проблеми на особистому фронті.
- 30 вересня. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано. До зачіски сьогодні потрібно поставитися дуже відповідально, не варто довіряти її чужій людині. Сьогодні ви під дією нових енергій, і краще не довіряти незнайомцям.
У вересні зверніться до професіонала
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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