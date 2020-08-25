Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на вересень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на вересень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у вересні, аби зміни іміджу не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у вересні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ВЕРЕСЕНЬ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Місячний календар стрижок на вересень

1 вересня . Вплив на якість волосся непомітно. Хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Також успішно пройдуть експерименти з незвичним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.

. Вплив на якість волосся непомітно. Хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Також успішно пройдуть експерименти з незвичним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір. 2 вересня . Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити їх, так само це може призвести до погіршення стану кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться.

. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити їх, так само це може призвести до погіршення стану кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться. 3 вересня . Вплив в першу чергу зазнає шкіра голови. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.

. Вплив в першу чергу зазнає шкіра голови. Через стрижки та миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій. 4 вересня . День тижня – п'ятниця. Не рекомендується, не варто відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся буде погано рости.

. День тижня – п'ятниця. Не рекомендується, не варто відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся буде погано рости. 5 вересня . Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх зростання і поліпшить загальний стан.

. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх зростання і поліпшить загальний стан. 6 вересня . Не варто відкладати стрижку, яку запланували на сьогодні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону.

. Не варто відкладати стрижку, яку запланували на сьогодні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону. 7 вересня . Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.

. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще. 8 вересня . Цей день позитивно впливає на роботу з волоссям: зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів.

. Цей день позитивно впливає на роботу з волоссям: зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів. 9 вересня . Місяць перебуває в фазі спадання. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся.

. Місяць перебуває в фазі спадання. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся. 10 вересня . Зачіска сьогодні повинна бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще зовсім від них відмовитися.

. Зачіска сьогодні повинна бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще зовсім від них відмовитися. 11 вересня . Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими.

. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими. 12 вересня . Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.

. Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго. 13 вересня . Пофарбувавши волосся сьогодні ви можете справити негативне враження на навколишніх і зіпсувати своє становище в суспільстві. Щоб захистити себе від негативу, варто по можливості провести день в головному уборі.

. Пофарбувавши волосся сьогодні ви можете справити негативне враження на навколишніх і зіпсувати своє становище в суспільстві. Щоб захистити себе від негативу, варто по можливості провести день в головному уборі. 14 вересня . Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.

. Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення. 15 вересня. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров'я і грошового добробуту. Красива, в якомусь сенсі особлива зачіска, збільшить приплив позитивної енергії, вона повинна бути акуратною і лаконічною.

Вересень – час змін

16 вересня . Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцняться, покращиться їх структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.

. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцняться, покращиться їх структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться. 17 вересня . Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, буде довго триматися. Варто грайливо обходиться з волоссям в цей день, воно віддячать вам за позитивний настрій.

. Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, буде довго триматися. Варто грайливо обходиться з волоссям в цей день, воно віддячать вам за позитивний настрій. 18 вересня . Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.

. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала. 19 вересня . Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан їх поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день. Стрижка допомагає позбутися від самотності, невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини навколишніх.

. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан їх поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день. Стрижка допомагає позбутися від самотності, невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини навколишніх. 20 вересня . Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся, якщо ви запланували забарвлення волосся в новий колір, то варто це відкласти. Хімічну завивку так само варто відкласти, тому що результат може вас розчарувати.

. Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся, якщо ви запланували забарвлення волосся в новий колір, то варто це відкласти. Хімічну завивку так само варто відкласти, тому що результат може вас розчарувати. 21 вересня . Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить їх жорсткішим й густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік.

. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить їх жорсткішим й густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік. 22 вересня . Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається не довго.

. Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається не довго. 23 вересня . Фарбування волосся може не виправдати очікування – колір протримається не довго і швидко потьмяніє. Якщо ви все-таки зважтеся на стрижку, вибирайте енергійного, молодого перукаря і самі прибувайте в гарному настрої.

. Фарбування волосся може не виправдати очікування – колір протримається не довго і швидко потьмяніє. Якщо ви все-таки зважтеся на стрижку, вибирайте енергійного, молодого перукаря і самі прибувайте в гарному настрої. 24 вересня . Фарбування волосся нагородить вас сексуальністю. Ви відчуєте впевненість в собі. Варто зробити легку кучеряву зачіску, саме локони дозволять вам отримати енергію природи.

. Фарбування волосся нагородить вас сексуальністю. Ви відчуєте впевненість в собі. Варто зробити легку кучеряву зачіску, саме локони дозволять вам отримати енергію природи. 25 вересня . Зачіску краще вибрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами.

. Зачіску краще вибрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами. 26 вересня . Якщо ваш вибір зупинився на простій, нічим не примітній стрижці без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати.

. Якщо ваш вибір зупинився на простій, нічим не примітній стрижці без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати. 27 вересня . Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.

. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір. 28 вересня . Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії.

. Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії. 29 вересня . Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язати проблеми на особистому фронті.

. Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язати проблеми на особистому фронті. 30 вересня. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажано. До зачіски сьогодні потрібно поставитися дуже відповідально, не варто довіряти її чужій людині. Сьогодні ви під дією нових енергій, і краще не довіряти незнайомцям.

У вересні зверніться до професіонала

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