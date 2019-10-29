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Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

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Вихідні у листопаді 2019 - фото 1
Вихідні у листопаді 2019

У листопаді 2019 українці не матимуть додаткових вихідних днів, адже цього місяця немає державних свят. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у листопаді!

Додаткові вихідні дні у листопаді 2019 не передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Календар вихідних у листопаді
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* вихідні у листопаді виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на листопад

  • 1 листопада, п'ятниця – День вегана
  • 2 листопада, субота – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • 3 листопада, неділя – День інженерних військ України
  • 4 листопада, понеділок – ​День залізничника України
  • 5 листопада, вівторок – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі
  • 6 листопада, середа – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
  • 7 листопада, четвер – День, коли чоловіки готують обід
  • 8 листопада, п'ятниця – Всесвітній день містобудування (урбанізму)
  • 9 листопада, субота – День української писемності та мови
  • 10 листопада, неділя – Всесвітній день науки
  • 11 листопада, понеділок – Всесвітній день оригамі
  • 12 листопада, вівторок – День фахівця з безпеки
  • 13 листопада, середа – Міжнародний день сліпих
  • 14 листопада, четвер – День боротьби проти діабету
  • 15 листопада, п'ятниця – Міжнародний день відмови від куріння
  • 16 листопада, субота – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України
  • 17 листопада, неділя – Міжнародний день студентів
  • 18 листопада, понеділок – Міжнародний день філософії
  • 19 листопада, вівторок – День працівників гідрометеорологічної служби України
  • 20 листопада, середа – Всесвітній день дитини
  • 21 листопада, четвер – Всесвітній день телебачення
  • 22 листопада, п'ятниця – Чорна п'ятниця (Black Friday)
  • 23 листопада, субота – День пам'яті жертв голодомору
  • 24 листопада, неділя – День завоювання друзів
  • 25 листопада, понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
  • 26 листопада, вівторок – Міжнародний день боротьби з ожирінням
  • 27 листопада, середа – День заснування Національної Академії Наук України
  • 28 листопада, четвер – День подяки
  • 29 листопада, п'ятниця – Всесвітній день інформації
  • 30 листопада, субота – День домашніх тварин
на вихідних у листопаді влаштуйте вечір ігор - фото 364460
на вихідних у листопаді влаштуйте вечір ігор

Є багато варіантів, як відпочити під час вихідних:

  • Два дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
  • Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
  • Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
  • Якщо погода не сприяє прогулянкам та довгому перебуванню на природі, то влаштуйте кіновечір або зберіться пограти в настільні ігри.
  • Насолоджуйтеся вихідними!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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