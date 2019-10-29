Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

У листопаді 2019 українці не матимуть додаткових вихідних днів, адже цього місяця немає державних свят. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у листопаді!

Додаткові вихідні дні у листопаді 2019 не передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік

Календар вихідних у листопаді ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у листопаді виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на листопад

1 листопада , п'ятниця – День вегана

, п'ятниця – День вегана 2 листопада , субота – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

, субота – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів 3 листопада , неділя – День інженерних військ України

, неділя – День інженерних військ України 4 листопада , понеділок – ​День залізничника України

, понеділок – ​День залізничника України 5 листопада , вівторок – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

, вівторок – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі 6 листопада , середа – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

, середа – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів 7 листопада , четвер – День, коли чоловіки готують обід

, четвер – День, коли чоловіки готують обід 8 листопада , п'ятниця – Всесвітній день містобудування (урбанізму)

, п'ятниця – Всесвітній день містобудування (урбанізму) 9 листопада , субота – День української писемності та мови

, субота – День української писемності та мови 10 листопада , неділя – Всесвітній день науки

, неділя – Всесвітній день науки 11 листопада , понеділок – Всесвітній день оригамі

, понеділок – Всесвітній день оригамі 12 листопада , вівторок – День фахівця з безпеки

, вівторок – День фахівця з безпеки 13 листопада , середа – Міжнародний день сліпих

, середа – Міжнародний день сліпих 14 листопада , четвер – День боротьби проти діабету

, четвер – День боротьби проти діабету 15 листопада , п'ятниця – Міжнародний день відмови від куріння

, п'ятниця – Міжнародний день відмови від куріння 16 листопада , субота – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України

, субота – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України 17 листопада , неділя – Міжнародний день студентів

, неділя – Міжнародний день студентів 18 листопада , понеділок – Міжнародний день філософії

, понеділок – Міжнародний день філософії 19 листопада , вівторок – День працівників гідрометеорологічної служби України

, вівторок – День працівників гідрометеорологічної служби України 20 листопада , середа – Всесвітній день дитини

, середа – Всесвітній день дитини 21 листопада , четвер – Всесвітній день телебачення

, четвер – Всесвітній день телебачення 22 листопада , п'ятниця – Чорна п'ятниця (Black Friday)

, п'ятниця – Чорна п'ятниця (Black Friday) 23 листопада , субота – День пам'яті жертв голодомору

, субота – День пам'яті жертв голодомору 24 листопада , неділя – День завоювання друзів

, неділя – День завоювання друзів 25 листопада , понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

, понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 26 листопада , вівторок – Міжнародний день боротьби з ожирінням

, вівторок – Міжнародний день боротьби з ожирінням 27 листопада , середа – День заснування Національної Академії Наук України

, середа – День заснування Національної Академії Наук України 28 листопада , четвер – День подяки

, четвер – День подяки 29 листопада , п'ятниця – Всесвітній день інформації

, п'ятниця – Всесвітній день інформації 30 листопада, субота – День домашніх тварин

на вихідних у листопаді влаштуйте вечір ігор

Є багато варіантів, як відпочити під час вихідних:

Два дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.

Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.

Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.

Якщо погода не сприяє прогулянкам та довгому перебуванню на природі, то влаштуйте кіновечір або зберіться пограти в настільні ігри.

Насолоджуйтеся вихідними!

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