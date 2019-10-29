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Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
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У листопаді 2019 українці не матимуть додаткових вихідних днів, адже цього місяця немає державних свят. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у листопаді!
Додаткові вихідні дні у листопаді 2019 не передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
Тут більше: Вихідні 2019 в Україні – календар усіх свят на рік
|Календар вихідних у листопаді
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у листопаді виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на листопад
- 1 листопада, п'ятниця – День вегана
- 2 листопада, субота – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- 3 листопада, неділя – День інженерних військ України
- 4 листопада, понеділок – День залізничника України
- 5 листопада, вівторок – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі
- 6 листопада, середа – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
- 7 листопада, четвер – День, коли чоловіки готують обід
- 8 листопада, п'ятниця – Всесвітній день містобудування (урбанізму)
- 9 листопада, субота – День української писемності та мови
- 10 листопада, неділя – Всесвітній день науки
- 11 листопада, понеділок – Всесвітній день оригамі
- 12 листопада, вівторок – День фахівця з безпеки
- 13 листопада, середа – Міжнародний день сліпих
- 14 листопада, четвер – День боротьби проти діабету
- 15 листопада, п'ятниця – Міжнародний день відмови від куріння
- 16 листопада, субота – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України
- 17 листопада, неділя – Міжнародний день студентів
- 18 листопада, понеділок – Міжнародний день філософії
- 19 листопада, вівторок – День працівників гідрометеорологічної служби України
- 20 листопада, середа – Всесвітній день дитини
- 21 листопада, четвер – Всесвітній день телебачення
- 22 листопада, п'ятниця – Чорна п'ятниця (Black Friday)
- 23 листопада, субота – День пам'яті жертв голодомору
- 24 листопада, неділя – День завоювання друзів
- 25 листопада, понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
- 26 листопада, вівторок – Міжнародний день боротьби з ожирінням
- 27 листопада, середа – День заснування Національної Академії Наук України
- 28 листопада, четвер – День подяки
- 29 листопада, п'ятниця – Всесвітній день інформації
- 30 листопада, субота – День домашніх тварин
на вихідних у листопаді влаштуйте вечір ігор
Є багато варіантів, як відпочити під час вихідних:
- Два дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною.
- Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
- Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо.
- Якщо погода не сприяє прогулянкам та довгому перебуванню на природі, то влаштуйте кіновечір або зберіться пограти в настільні ігри.
- Насолоджуйтеся вихідними!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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