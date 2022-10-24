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Вихідні і свята у листопаді 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у листопаді цьогоріч не буде. У листопаді українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у листопаді у 2022 році!
Усі вихідні дні у листопаді 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, одинадцятого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
До теми: Місячний календар стрижок на листопад 2022: дні, коли стригти волосся
Вихідні у листопаді 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у листопаді, щоб ви спланували свій час!
У листопаді 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на листопад 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
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|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у листопаді 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на листопад 2022
- 1 листопада, вівторок – День вегана
- 2 листопада, середа – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- 3 листопада, четвер – День інженерних військ України
- 4 листопада, п'ятниця – День залізничника України
- 5 листопада, субота – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі
- 6 листопада, неділя – День працівника соціальної сфери України
- 7 листопада, понеділок – Міжнародний день інуїтів
- 8 листопада, вівторок – Всесвітній день містобудування/урбанізму
- 9 листопада, середа – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
- 10 листопада, четвер – Всесвітній день молоді
- 11 листопада, п'ятниця – Всесвітній день оригамі
- 12 листопада, субота – Всесвітній День боротьби з пневмонією
- 13 листопада, неділя – День виноградаря і винороба
- 14 листопада, понеділок – День боротьби проти діабету
- 15 листопада, вівторок – День нісходження Будди
- 16 листопада, середа – Всесвітній День ґудзиків
- 17 листопада, четвер – Міжнародний день відмови від паління
- 18 листопада, п'ятниця – Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації
- 19 листопада, субота – Всесвітній день туалету
- 20 листопада, неділя – Всесвітній день дитини
- 21 листопада, понеділок – Всесвітній день рибальства
- 22 листопада, вівторок – День гуманного суспільства
- 23 листопада, середа – День Фібоначчі
- 24 листопада, четвер – День завоювання друзів
- 25 листопада, п'ятниця – Всесвітній день інформації
- 26 листопада, субота – День пам'яті жертв голодомору
- 27 листопада, неділя – День заснування Національної Академії Наук України
- 28 листопада, понеділок – Початок Різдвяного посту
- 29 листопада, вівторок – Міжнародний день правозахисниць
- 30 листопада, середа – День домашніх тварин
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати рослини
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
І ще: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022
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