Вихідні і свята у листопаді 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у листопаді 2022 року

Додаткових вихідні у листопаді цьогоріч не буде. У листопаді українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у листопаді у 2022 році!

Усі вихідні дні у листопаді 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, одинадцятого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у листопаді 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у листопаді, щоб ви спланували свій час!

У листопаді 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на листопад 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у листопаді 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на листопад 2022

1 листопада, вівторок – День вегана

2 листопада, середа – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада, четвер – День інженерних військ України

4 листопада, п'ятниця – День залізничника України

5 листопада, субота – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

6 листопада, неділя – День працівника соціальної сфери України

7 листопада, понеділок – Міжнародний день інуїтів

8 листопада, вівторок – Всесвітній день містобудування/урбанізму

9 листопада, середа – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

10 листопада, четвер – Всесвітній день молоді

11 листопада, п'ятниця – Всесвітній день оригамі

12 листопада, субота – Всесвітній День боротьби з пневмонією

13 листопада, неділя – День виноградаря і винороба

14 листопада, понеділок – День боротьби проти діабету

15 листопада, вівторок – День нісходження Будди

16 листопада, середа – Всесвітній День ґудзиків

17 листопада, четвер – Міжнародний день відмови від паління

18 листопада, п'ятниця – Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації

19 листопада, субота – Всесвітній день туалету

20 листопада, неділя – Всесвітній день дитини

21 листопада, понеділок – Всесвітній день рибальства

22 листопада, вівторок – День гуманного суспільства

23 листопада, середа – День Фібоначчі

24 листопада, четвер – День завоювання друзів

25 листопада, п'ятниця – Всесвітній день інформації

26 листопада, субота – День пам'яті жертв голодомору

27 листопада, неділя – День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада, понеділок – Початок Різдвяного посту

29 листопада, вівторок – Міжнародний день правозахисниць

30 листопада, середа – День домашніх тварин

Що робити на вихідних у листопаді 2022:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати рослини

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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