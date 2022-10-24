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Вихідні і свята у листопаді 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у листопаді 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у листопаді 2022 року

Додаткових вихідні у листопаді цьогоріч не буде. У листопаді українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у листопаді у 2022 році!

Усі вихідні дні у листопаді 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, одинадцятого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у листопаді 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у листопаді, щоб ви спланували свій час!

У листопаді 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на листопад 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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28 29 30

* вихідні у листопаді 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на листопад 2022

  • 1 листопада, вівторок – День вегана
  • 2 листопада, середа – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • 3 листопада, четвер – День інженерних військ України
  • 4 листопада, п'ятниця – День залізничника України
  • 5 листопада, субота – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі
  • 6 листопада, неділя – День працівника соціальної сфери України
  • 7 листопада, понеділок – Міжнародний день інуїтів
  • 8 листопада, вівторок – Всесвітній день містобудування/урбанізму
  • 9 листопада, середа – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
  • 10 листопада, четвер – Всесвітній день молоді
  • 11 листопада, п'ятниця – Всесвітній день оригамі
  • 12 листопада, субота – Всесвітній День боротьби з пневмонією
  • 13 листопада, неділя – День виноградаря і винороба
  • 14 листопада, понеділок – День боротьби проти діабету
  • 15 листопада, вівторок – День нісходження Будди
  • 16 листопада, середа – Всесвітній День ґудзиків
  • 17 листопада, четвер – Міжнародний день відмови від паління
  • 18 листопада, п'ятниця – Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації
  • 19 листопада, субота – Всесвітній день туалету
  • 20 листопада, неділя – Всесвітній день дитини
  • 21 листопада, понеділок – Всесвітній день рибальства
  • 22 листопада, вівторок – День гуманного суспільства
  • 23 листопада, середа – День Фібоначчі
  • 24 листопада, четвер – День завоювання друзів
  • 25 листопада, п'ятниця – Всесвітній день інформації
  • 26 листопада, субота – День пам'яті жертв голодомору
  • 27 листопада, неділя – День заснування Національної Академії Наук України
  • 28 листопада, понеділок – Початок Різдвяного посту
  • 29 листопада, вівторок – Міжнародний день правозахисниць
  • 30 листопада, середа – День домашніх тварин
Вихідні і свята у листопаді 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 514791
Що робити на вихідних у листопаді 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати рослини
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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