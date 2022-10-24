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Місячний календар стрижок на листопад 2022: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на листопад 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього третього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у листопаді. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у листопаді 2022
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у листопаді.
|ЛИСТОПАД 2022
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|12
|13
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|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на листопад
- 1 листопада, вівторок
Якщо ваш вибір зупинився на простій, нічим не примітній стрижці без родзинки, цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і неживою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик, що волосся почне випадати.
- 2 листопада, середа
Гарний день для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Також успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.
- 3 листопада, четвер
Через стрижку і миття голови може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.
- 4 листопада, п'ятниця
Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його, так само це може призвести до січення кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться.
- 5 листопада, субота
Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх ріст і покращить загальний стан.
- 6 листопада, неділя
Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся та його зовнішньому вигляді, волосся може почати випадати, кінчики стануть січеними. Укладання варто проводити за допомогою косметики, що містить колаген або віск.
- 7 листопада, понеділок
Для досягнення найкращого ефекту від оздоровлювальних процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гіршою, а можливо й кращою.
- 8 листопада, вівторок
Не варто відкладати стрижку, нова зачіска крім нових позитивних емоцій додасть волоссю сил і енергії, їхній зовнішній вигляд кардинально зміниться на краще. Зафарбовування сивини буде успішним, так само і зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів.
- 9 листопада, середа
Стригти волосся можна тільки, якщо хочете уповільнити ріст волосся та зміцнити коріння волосся.
- 10 листопада, четвер
Зачіска повинна бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще від них відмовитися.
- 11 листопада, п'ятниця
Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але волосся стане неслухняним, на якості волосся це практично не позначиться, а ось саме волосся може почати витися. День підійде для завивки, у тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.
- 12 листопада, субота
Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровлювальні та живильні процедури.
- 13 листопада, неділя
Вплив на ваше волосся завдасть вам маси незручностей. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надання їм потрібної форми виявляться невдалими.
- 14 листопада, понеділок
Хочете покращити емоційне тло і настрій – нова стрижка дуже доречна. Щоб не зіпсувати собі позитивний настрій, забарвлення волосся варто відкласти.
- 15 листопада, вівторок
Чудовий день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 16 листопада, середа
Якщо ви запланували невелику хімічну завивку, то краще відкласти її, волосся сьогодні дуже кучерявиться і сама завивка дуже довговічна, тому результат може вас не порадувати.
- 17 листопада, четвер
Якщо хочете позбутися невдач і залучити позитивну енергію, варто сьогодні підстригтися.
- 18 листопада, п'ятниця
Загальний вплив дня на стан волосся дуже позитивний. Волосся швидше росте. Укладання збереже форму довше. Завивка пройде вдало, довго триматиметься.
- 19 листопада, субота
Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, вони будуть мати кращий вигляд, кінчики довше не сіктимуться. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться їх структура, зростання прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.
- 20 листопада, неділя
Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, те саме стосується кардинально коротких стрижок.
- 21 листопада, понеділок
Після стрижки волосся починає швидше рости, але стає повітряним і неслухняним, так само можуть почати витися і погано піддаватися укладці.
- 22 листопада, вівторок
Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 23 листопада, середа
Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим і густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на взаємини з протилежною статтю як на кращу, так і на гіршу сторону. День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.
- 24 листопада, четвер
Варто відмовитися від сильної хімічної дії на волосся, якщо ви запланували фарбування волосся в протилежний колір, варто її відкласти. Хімічну завивку також варто відкласти, адже досягнуті результати можуть вас розчарувати.
- 25 листопада, п'ятниця
Зберегти зачіску в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається недовго.
- 26 листопада, субота
Стрижка надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться. Зачіску краще вибрати спокійну, не химерну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами.
- 27 листопада, неділя
Фарбування та тонування пройде вдало, особливо забарвлення сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.
- 28 листопада, понеділок
Гарний день для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок.
- 29 листопада, вівторок
Варто вибрати строгу, класичну зачіску, статичну, не високу, це дозволить вам залучити позитивну енергію.
- 30 листопада, середа
Забарвлення волосся нагородить вас сексуальністю. Ви відчуєте впевненість у собі. Варто зробити легку зачіску, саме локони дозволять отримати енергію природи.
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