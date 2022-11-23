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Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у грудні цьогоріч не буде. У грудні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у грудні у 2022 році!
Усі вихідні дні у грудні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, дванадцятого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
До теми: День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
Вихідні у грудні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у грудні, щоб ви спланували свій час!
У грудні 2022 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні. Наразі воєнний стан продовжили до лютого 2023 року.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на грудень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|6
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|9
|10
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|12
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|14
|15
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|17
|18
|19
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|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у грудні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на грудень 2022
- 1 грудня, четвер – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 2 грудня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- 3 грудня, субота – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів
- 4 грудня, неділя – День інформатики
- 5 грудня, понеділок – Всесвітній день ґрунтів
- 6 грудня, вівторок – День Збройних Сил України
- 7 грудня, середа – День місцевого самоврядування в Україні
- 8 грудня, четвер – Всесвітній день клімату
- 9 грудня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби з корупцією
- 10 грудня, субота – Всесвітній день футболу
- 11 грудня, неділя – День благодійності
- 12 грудня, понеділок – День сухопутних військ України
- 13 грудня, вівторок – День скрипки
- 14 грудня, середа – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 15 грудня, четвер – День працівників суду України
- 16 грудня, п'ятниця – Національний шоколадний день в США
- 17 грудня, субота – День працівника державної виконавчої служби
- 18 грудня, неділя – Міжнародний день мігранта
- 19 грудня, понеділок – Міжнародний день допомоги бідним, День святого Миколая
- 20 грудня, вівторок – Міжнародний день солідарності людей
- 21 грудня, середа – День народження кросворда
- 22 грудня, четвер – День енергетика
- 23 грудня, п'ятниця – Всесвітній день сноуборду
- 24 грудня, субота – День працівників архівних установ України
- 25 грудня, неділя – Різдво
- 26 грудня, понеділок – День подарунків
- 27 грудня, вівторок – День вирізання сніжинок
- 28 грудня, середа – День календаря
- 29 грудня, четвер – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
- 30 грудня, п'ятниця – Національний день бекону і День харчової соди в США
- 31 грудня, субота – Останній день року
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати рослини
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- ліпити сніговика
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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