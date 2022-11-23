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Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у грудні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у грудні 2022 року

Додаткових вихідні у грудні цьогоріч не буде. У грудні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у грудні у 2022 році!

Усі вихідні дні у грудні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, дванадцятого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у грудні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у грудні, щоб ви спланували свій час!

У грудні 2022 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні. Наразі воєнний стан продовжили до лютого 2023 року.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на грудень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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* вихідні у грудні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на грудень 2022

  • 1 грудня, четвер – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  • 2 грудня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 3 грудня, субота – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів
  • 4 грудня, неділя – День інформатики
  • 5 грудня, понеділок – Всесвітній день ґрунтів
  • 6 грудня, вівторок – День Збройних Сил України
  • 7 грудня, середа – День місцевого самоврядування в Україні
  • 8 грудня, четвер – Всесвітній день клімату
  • 9 грудня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 10 грудня, субота – Всесвітній день футболу
  • 11 грудня, неділя – День благодійності
  • 12 грудня, понеділок – День сухопутних військ України
  • 13 грудня, вівторок – День скрипки
  • 14 грудня, середа – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  • 15 грудня, четвер – День працівників суду України
  • 16 грудня, п'ятниця – Національний шоколадний день в США
  • 17 грудня, субота – День працівника державної виконавчої служби
  • 18 грудня, неділя – Міжнародний день мігранта
  • 19 грудня, понеділок – Міжнародний день допомоги бідним, День святого Миколая
  • 20 грудня, вівторок – Міжнародний день солідарності людей
  • 21 грудня, середа – День народження кросворда
  • 22 грудня, четвер – День енергетика
  • 23 грудня, п'ятниця – Всесвітній день сноуборду
  • 24 грудня, субота – День працівників архівних установ України
  • 25 грудня, неділя – Різдво
  • 26 грудня, понеділок – День подарунків
  • 27 грудня, вівторок – День вирізання сніжинок
  • 28 грудня, середа – День календаря
  • 29 грудня, четвер – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
  • 30 грудня, п'ятниця – Національний день бекону і День харчової соди в США
  • 31 грудня, субота – Останній день року
Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 516159
Що робити на вихідних у грудні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати рослини
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • ліпити сніговика
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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