Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у грудні 2022 року

Додаткових вихідні у грудні цьогоріч не буде. У грудні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у грудні у 2022 році!

Усі вихідні дні у грудні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, дванадцятого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у грудні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у грудні, щоб ви спланували свій час!

У грудні 2022 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні. Наразі воєнний стан продовжили до лютого 2023 року.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на грудень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у грудні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на грудень 2022

1 грудня, четвер – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

2 грудня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня, субота – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів

4 грудня, неділя – День інформатики

5 грудня, понеділок – Всесвітній день ґрунтів

6 грудня, вівторок – День Збройних Сил України

7 грудня, середа – День місцевого самоврядування в Україні

8 грудня, четвер – Всесвітній день клімату

9 грудня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби з корупцією

10 грудня, субота – Всесвітній день футболу

11 грудня, неділя – День благодійності

12 грудня, понеділок – День сухопутних військ України

13 грудня, вівторок – День скрипки

14 грудня, середа – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня, четвер – День працівників суду України

16 грудня, п'ятниця – Національний шоколадний день в США

17 грудня, субота – День працівника державної виконавчої служби

18 грудня, неділя – Міжнародний день мігранта

19 грудня, понеділок – Міжнародний день допомоги бідним, День святого Миколая

20 грудня, вівторок – Міжнародний день солідарності людей

21 грудня, середа – День народження кросворда

22 грудня, четвер – День енергетика

23 грудня, п'ятниця – Всесвітній день сноуборду

24 грудня, субота – День працівників архівних установ України

25 грудня, неділя – Різдво

26 грудня, понеділок – День подарунків

27 грудня, вівторок – День вирізання сніжинок

28 грудня, середа – День календаря

29 грудня, четвер – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України

30 грудня, п'ятниця – Національний день бекону і День харчової соди в США

31 грудня, субота – Останній день року

Що робити на вихідних у грудні 2022:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати рослини

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

ліпити сніговика

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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