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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022

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сезонні овочі та фрукти у грудні - фото 1
сезонні овочі та фрукти у грудні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у грудні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у грудні 2022 року

  • Цикорій
  • Брюссельська капуста
  • Селера
  • Пастернак
  • Гарбуз
  • Ріпа
  • Цибуля-порей
  • Гливи
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022 - фото 485741

Сезонні фрукти та ягоди у грудні 2022

  • Журавлина
  • Мандарини
  • Груша
  • Гранат
  • Апельсини
  • Грейпфрути
  • Айва
  • Хурма

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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