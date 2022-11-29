Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у грудні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у грудні 2022 року

Цикорій

Брюссельська капуста

Селера

Пастернак

Гарбуз

Ріпа

Цибуля-порей

Гливи

Сезонні фрукти та ягоди у грудні 2022

Журавлина

Мандарини

Груша

Гранат

Апельсини

Грейпфрути

Айва

Хурма

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