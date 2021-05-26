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Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції
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Додаткові вихідні у червні традиційно заплановані з нагоди Дня Конституції та Трійці! У червні українці отримають додаткові вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у червні у 2021 році на Трійцю!
Додаткові вихідні дні у червні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, шостого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік
Вихідні у червні 2021
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у червні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
У червні 2021 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі та додаткові 2 вихідні з нагоди свят.
Трійця буде 20 червня, але ця дата припадає на неділю, тож вихідний переносять на понеділок, 21 червня, який теж буде неробочим.
У понеділок, 28 червня, теж буде додатковий вихідний у зв'язку з тим, що на цю дату припадає День Конституції України.
Календар вихідних на червень 2021
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у червні 2021 виділено червоним кольором
У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.
Усі державні та релігійні свята на червень 2021
- 1 червня, вівторок – Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків
- 2 червня, середа – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі
- 3 червня, четвер – Всесвітній день велосипедистів
- 4 червня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з карієсом
- 5 червня, субота – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, День бігу
- 6 червня, неділя – День журналіста України
- 7 червня, понеділок – Всесвітній день продовольчої безпеки
- 8 червня, вівторок – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна
- 9 червня, середа – Міжнародний день друзів
- 10 червня, четвер – Вознесіння Господнє
- 11 червня, п'ятниця – Міжнародний день нестримної пристрасті
- 12 червня, субота – Всесвітній день економіки, День Супермена
- 13 червня, неділя – День працівників текстильної та легкої промисловості, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
- 14 червня, понеділок – Всесвітній день донора крові
- 15 червня, вівторок – День захисту людей похилого віку
- 16 червня, середа – Міжнародний день сімейних грошових переказів
- 17 червня, четвер – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
- 18 червня, п'ятниця – День любителів риболовлі
- 19 червня, субота – День фермера
- 20 червня, неділя – Всесвітній день біженців, День Святої Трійці, День батька, День медичного працівника
- 21 червня, понеділок – День літнього сонцестояння, Міжнародний День Йоги
- 22 червня, вівторок – День скорботи та вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
- 23 червня, середа – Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день вдів, День державної служби ООН
- 24 червня, четвер – День басейну
- 25 червня, п'ятниця – День митника України, Міжнародний день моряка
- 26 червня, субота – День косметолога
- 27 червня, неділя – День молоді, Міжнародний день рибальства
- 28 червня, понеділок – День Конституції України
- 29 червня, вівторок – Міжнародний день тропіків
- 30 червня, середа – Міжнародний день астероїда
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!
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