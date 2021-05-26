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Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції

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коли будуть вихідні у червні 2021 року - фото 1
коли будуть вихідні у червні 2021 року

Додаткові вихідні у червні традиційно заплановані з нагоди Дня Конституції та Трійці! У червні українці отримають додаткові вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у червні у 2021 році на Трійцю!

Додаткові вихідні дні у червні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, шостого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік

Вихідні у червні 2021

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у червні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У червні 2021 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі та додаткові 2 вихідні з нагоди свят.

Трійця буде 20 червня, але ця дата припадає на неділю, тож вихідний переносять на понеділок, 21 червня, який теж буде неробочим.

У понеділок, 28 червня, теж буде додатковий вихідний у зв'язку з тим, що на цю дату припадає День Конституції України.

Календар вихідних на червень 2021

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* вихідні у червні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на червень 2021

  • 1 червня, вівторок – Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків
  • 2 червня, середа – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі
  • 3 червня, четвер – Всесвітній день велосипедистів
  • 4 червня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з карієсом
  • 5 червня, субота – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, День бігу
  • 6 червня, неділя – День журналіста України
  • 7 червня, понеділок – Всесвітній день продовольчої безпеки
  • 8 червня, вівторок – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна
  • 9 червня, середа – Міжнародний день друзів
  • 10 червня, четвер – Вознесіння Господнє
  • 11 червня, п'ятниця – Міжнародний день нестримної пристрасті
  • 12 червня, субота – Всесвітній день економіки, День Супермена
  • 13 червня, неділя – День працівників текстильної та легкої промисловості, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
  • 14 червня, понеділок – Всесвітній день донора крові
  • 15 червня, вівторок – День захисту людей похилого віку
  • 16 червня, середа – Міжнародний день сімейних грошових переказів
  • 17 червня, четвер – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
  • 18 червня, п'ятниця – День любителів риболовлі
  • 19 червня, субота – День фермера
  • 20 червня, неділя – Всесвітній день біженців, День Святої Трійці, День батька, День медичного працівника
  • 21 червня, понеділок – День літнього сонцестояння, Міжнародний День Йоги
  • 22 червня, вівторок – День скорботи та вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
  • 23 червня, середа – Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день вдів, День державної служби ООН
  • 24 червня, четвер – День басейну
  • 25 червня, п'ятниця – День митника України, Міжнародний день моряка
  • 26 червня, субота – День косметолога
  • 27 червня, неділя – День молоді, Міжнародний день рибальства
  • 28 червня, понеділок – День Конституції України
  • 29 червня, вівторок – Міжнародний день тропіків
  • 30 червня, середа – Міжнародний день астероїда
Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції - фото 460739
Що робити на вихідних у червні 2021:
  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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