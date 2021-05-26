Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції

коли будуть вихідні у червні 2021 року

Додаткові вихідні у червні традиційно заплановані з нагоди Дня Конституції та Трійці! У червні українці отримають додаткові вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у червні у 2021 році на Трійцю!

Додаткові вихідні дні у червні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, шостого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у червні 2021

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у червні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У червні 2021 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі та додаткові 2 вихідні з нагоди свят.

Трійця буде 20 червня, але ця дата припадає на неділю, тож вихідний переносять на понеділок, 21 червня, який теж буде неробочим.

У понеділок, 28 червня, теж буде додатковий вихідний у зв'язку з тим, що на цю дату припадає День Конституції України.

Календар вихідних на червень 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у червні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на червень 2021

1 червня , вівторок – Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків

, вівторок – Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків 2 червня , середа – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі

, середа – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі 3 червня , четвер – Всесвітній день велосипедистів

, четвер – Всесвітній день велосипедистів 4 червня , п'ятниця – Всесвітній день боротьби з карієсом

, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з карієсом 5 червня , субота – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, День бігу

, субота – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, День бігу 6 червня , неділя – День журналіста України

, неділя – День журналіста України 7 червня , понеділок – Всесвітній день продовольчої безпеки

, понеділок – Всесвітній день продовольчої безпеки 8 червня , вівторок – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна

, вівторок – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна 9 червня , середа – Міжнародний день друзів

, середа – Міжнародний день друзів 10 червня , четвер – Вознесіння Господнє

, четвер – Вознесіння Господнє 11 червня , п'ятниця – Міжнародний день нестримної пристрасті

, п'ятниця – Міжнародний день нестримної пристрасті 12 червня , субота – Всесвітній день економіки, День Супермена

, субота – Всесвітній день економіки, День Супермена 13 червня , неділя – День працівників текстильної та легкої промисловості, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

, неділя – День працівників текстильної та легкої промисловості, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 14 червня , понеділок – Всесвітній день донора крові

, понеділок – Всесвітній день донора крові 15 червня , вівторок – День захисту людей похилого віку

, вівторок – День захисту людей похилого віку 16 червня , середа – Міжнародний день сімейних грошових переказів

, середа – Міжнародний день сімейних грошових переказів 17 червня , четвер – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

, четвер – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 18 червня , п'ятниця – День любителів риболовлі

, п'ятниця – День любителів риболовлі 19 червня , субота – День фермера

, субота – День фермера 20 червня , неділя – Всесвітній день біженців, День Святої Трійці, День батька, День медичного працівника

, неділя – Всесвітній день біженців, День Святої Трійці, День батька, День медичного працівника 21 червня , понеділок – День літнього сонцестояння, Міжнародний День Йоги

, понеділок – День літнього сонцестояння, Міжнародний День Йоги 22 червня , вівторок – День скорботи та вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

, вівторок – День скорботи та вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 23 червня , середа – Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день вдів, День державної служби ООН

, середа – Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день вдів, День державної служби ООН 24 червня , четвер – День басейну

, четвер – День басейну 25 червня , п'ятниця – День митника України, Міжнародний день моряка

, п'ятниця – День митника України, Міжнародний день моряка 26 червня , субота – День косметолога

, субота – День косметолога 27 червня , неділя – День молоді, Міжнародний день рибальства

, неділя – День молоді, Міжнародний день рибальства 28 червня , понеділок – День Конституції України

, понеділок – День Конституції України 29 червня , вівторок – Міжнародний день тропіків

, вівторок – Міжнародний день тропіків 30 червня, середа – Міжнародний день астероїда

Що робити на вихідних у червні 2021:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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