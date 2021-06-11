Відверті фото і Гордон на аватарці: хакери зламали Лесю Нікітюк

Леся Нікітюк стала жертвою зловмисників, які "зламали" її профіль в Інстаграмі. Так у мережі з'явились її листування з зірками, а також фото сідниць.

Українська шоувумен Леся Нікітюк опинилась у неприємній ситуації, через злив її персональних листувань та фото, передає Радіо Maximum.

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Зловмисники зламали її сторінку в Інстаграм, де не лише замінили аватарку на фото Дмитра Гордона, що вже оцінив і сам Гордон:

Невідомі розмістили в Історіях скріншоти з листувань Лесі зі поп-виконавцем Максом Барських, де вона просить його створити для неї пісню:

Також підписники зірки побачили і листування з "холостяком" Михайлом Заливаком:

Окремо з'явилося і селфі Леді Ле у дзеркалі, де вона хизується фігурою:

Але зірка вже встигла відновити доступ до профілю та записати окреме звернення. За словами Нікітюк, вона підозрює, що знає того, хто так вирішив привернути увагу.

"Так от, шановний, я свою "ж" і без вас можу виставити легко взагалі. Тому що я свою "ж" люблю. А те, що ви там попорпалися і виставили, повірте, не сильно вам й цікаво було. Навіть хакерам не цікаво порпатися у моїх переписках. Фотку Гордона я, певно, залишу до ранку на аватарці", – заявила білявка і справді опублікувала новеньке фото з відповідного ракурсу.

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