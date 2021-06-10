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Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+)

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Барбара Палвін для журналу L'Officiel Italia - фото 1
Барбара Палвін для журналу L'Officiel Italia / instagram.com/realbarbarapalvin

Відома модель Барбара Палвін похизувалась розкішною фігурою у фотосесії для видання L'Officiel Italia. Мінімум вбрання та максимум сексуальності – зацініть!

27-річна угорська модель та ангел Victoria's Secret Барбара Палвін захоплює своєю красою не лише з подіумів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 15 мільйонів користувачів, а все тому, що Барбара обожнює ділитись з шанувальниками майже всім, що відбувається у її житті: від зйомок та світських заходів і до звичайних буднів.

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Нещодавно Барбара стала зіркою нового номера журналу L'Officiel Italia, тож знялась в ефектній фотосесії, примірявши образи справжньої жінки-вамп. Панчохи, сіточка та латексний тренч – це лише підкреслило фігуру моделі.

Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+) - фото 462880

Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+) - фото 462881

Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+) - фото 462882

Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+) - фото 462883

Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+) - фото 462884

Джерело фото: instagram.com/realbarbarapalvin

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