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Леся Нікітюк засвітила голі сідниці у прозорому костюмі
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Телеведуча Леся Нікітюк продовжує іронізувати з себе у мережі. Фоловери розділилися на два табори: одні захопилися зіркою, а інші не оцінили такого вигляду.
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує веселити своїх фоловерів у інстаграмі, яких у неї налічується 3,7 млн людей.
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В одному зі своїх постів дівчина вирішила знову поекспериментувати із зовнішністю. Леся постала на фото в довгій перуці темно-русявого кольору і у відвертому костюмі, який назвала "костюмом останньої надії". Як красуня зазначила, вона хотіла бути схожою на американську модель Кайлі Дженнер.
У коментарях фоловери почали сперечатися на кого вона більше схожа. Як завжди, відзначився Андрій Бедняков, зазначивши, що Нікітюк більше схожа на Каньє Веста. Також багато хто написав, що попри всі "оздоби" вона дуже красива.
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