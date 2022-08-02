Відредагована чи змарніла: курйозна Кім Кардашян в купальнику збентежила фанатів

Кім Кардашян похизувалась фото з відпочинку, але розхвилювала прихильників своїм виглядом. Чимало хто зауважив, що модель стала ще худорлявішою або ж продовжує захоплюватись редагуванням своїх знімків.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою коханою Каньє Веста стежать понад 327 мільйонів прихильників. Все тому, що зірка регулярно публікує кадри зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. Нещодавно Кім опублікувала свіжі фото з відпочинку, які неабияк здивували фанів, пише Радіо MAXIMUM.

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На серії світлин Кім позує в океані у топі та білому купальнику. Крім нового кольору волосся, увагу підписників привернула ще й фігура моделі. Зірка, яка завжди відзначалась ефектними формами, значно схудла та мала змарнілий вигляд. Дехто запідозрив Кардашян у фотошопі, оскільки вона доволі часто редагує свої знімки. Попри це кадри зібрали понад 3,5 млн вподобайок та більше як 12 тисяч коментарів.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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