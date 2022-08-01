Без фотошопу: Кендалл Дженнер похвалилась фігурою в купальнику

Популярна модель Кендалл Дженнер показала фото з відпочинку і викликала захват у фанатів. На свіжих знімках модель насолоджується сезоном бікіні та не приховує свою реальну фігуру.

26-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім в екстравагантних образах та зйомках. До того ж, дівчина активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 251 мільйон прихильників. Там модель регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та фотосесій, а нещодавно опублікувала фото у крихітному строкатому купальнику, пише Радіо MAXIMUM.

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Зараз дівчина намагається максимально скористатись пляжним сезоном, хоч і має щільний робочий графік. Тож на свіжих світлинах вона у стильному купальнику в клітинку відпочиває на природі. Як зауважили фанати, відсутність косметики та фотошопу дуже личить Кендалл, у якої і без цього ефектна зовнішність.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

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