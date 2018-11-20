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Відпочинок восени: чому варто поїхати у Польщу
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку в Польщі. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Найчастіше туристи, які приїжджають до Польщі, відвідують великі міста. Однак крім Кракова, Гданська, Вроцлава або Варшави тут є багато прекрасних місць, які вражають своєю красою.
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Морське Око
Найкрасивіше, найбільше і найбільш відоме озеро у Татрах. Воно розташовується у польських Татрах, у долині Риб’ячого Потоку, на висоті 1395 метрів. Сусідні гори вищі за рівень води майже на кілометр. Красиві та величні Татри завжди приваблювали мандрівників. Народ, що проживає в цих дивовижних місцях, навіть склав легенду. Нібито Бог, створюючи Землю, залишив цей райський куточок для себе. І тільки пізніше вирішив подарувати його людям.
Хохоловська Долина
Гірські хребти, що оточують долину, вкриті луками і карликовими соснами, завдяки чому, краєвиди тут дуже красиві, а кольори змінюються в залежності від сезону. Особливо добре тут навесні і на початку осені, коли трава стає жовтою, а з ранку все покрито інеєм. Навесні на галявинах і луках цвітуть крокуси і надають долині ще більшого колориту. Мальовничість долини приваблює не тільки туристів, але і кінематографів. Тут зняли не одну стрічку.
Печера Рай
Десятки тисяч дивовижних сталактитів, сталагмітів і інших утворень створюють враження, що ви потрапили у якийсь інший вимір. Довжина печери – 240 метрів, однак не всі її місця безпечні, тому для туристів доступний лише 180-метровий тунель. На самому початку лабіринту розташований музейний павільйон з древніми знаряддями праці, якими 50 000 років тому користувалися неандертальці, і останками доісторичних тварин: мамонта, печерного ведмедя, шерстистого носорога. Вчені довели, що в печері Рай раніше дійсно мешкали предки сучасної людини. Крем'яні предмети побуту, знайдені археологами, свідчать про те, що в різні часи тут жили дві сім'ї, що належали до мустьєрської культури.
Гора, де зустрічаються три моря
Снєжка, найвищий масив Судецьких гір, знаходиться на польсько-чеському кордоні і є ідеальним місцем для того, щоб милуватися неймовірними краєвидами. Тут працюють і підйоми, і спуски, і гірськолижні траси. Цікаво, що саме тут знаходяться витоки потоків, які впадають в найбільші річки Європи: Дунай, Ельбу і Одру. А далі вони досягають трьох морів: Чорного, Балтійського і Північного.
Вілянувський палац
Найважливіша варшавська пам'ятка, Вілянувський палац, розташований на південно-східній околиці міста. Палац в стилі бароко з прилеглим до нього садом – предмет національної гордості поляків. Заміська королівська резиденція була збудована в кінці 17 століття і згодом постійно добудовувалася. Музей в будівлі палацу був відкритий ще в 1805 році і став одним з перших в Польщі художніх музеїв.
Словинський національний парк
Один з двох приморських національних парків в Польщі, розташований на відстані приблизно 115 км на північний захід від Гданська. Особливістю Словінського парку є рухомі дюни, які сягають висоти декількох десятків метрів і є одними з найбільших в Європі. А величезні гори піску створюють ілюзію пейзажу сахарських ергів. Тут можна побачити навіть піщану бурю. Словинський національний парк в 1977 році був включений в список біосферних заповідників ЮНЕСКО.
Краківське передмістя
Знаменитий Королівський тракт веде від Двірцевої площі до літньої королівської резиденції в Лазенках через одну з найкрасивіших вулиць Варшави, Краківське передмістя. На цій вулиці є Варшавський університет, палац Радзивіллів з кінним пам'ятником князю Юзефу Понятовському перед ним, костел Святого Хреста, в одну з колон якого вмурована урна з серцем Фредеріка Шопена.
Біловезька пуща
Єдиний повністю лісовий комплекс в Європі. Більша частина цього заповідника розташована на території Білорусі, і 1/3 – в Польщі. Символом парку є зубр. Під час Першої світової війни популяція цієї найбільшої тварини в Європі була практично знищена, але завдяки заповіднику зубрів вдалося зберегти.
Підземелля Ринку
Багато туристів, які гуляють краківським Ринком, не підозрюють про те, що під їх ногами знаходиться один з найцікавіших археологічних музеїв Європи. Під час реконструкції ринкової площі і розкопок в 2005 році виявилося, що культурний шар товщиною кілька метрів приховує цілі ряди лавок, бруківки, цвинтар і безліч історичних артефактів. Було вирішено не втрачати це багатство, а спорудити покрівлю над котлованом і перетворити його на музей.
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