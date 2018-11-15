Відпочинок восени: чому варто поїхати у Париж

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку у Парижі. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Осінь в Парижі – прекрасна пора. Потік туристів трохи спав, а Париж залишився. Париж і в листопаді залишається Парижем. Для туристів це гарна нагода насолодитися внутрішнім світом міста. Вуличками довго не погуляєш, а ось відвідати музеї або маленькі кінотеатри – саме час.

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Лувр

Лувр

Цей величезний і вражаючий музей – одне з найцікавіших і неоднозначних місць Парижа. Чому неоднозначних? Тому що, з одного боку, такий грандіозний музей просто не можна пропустити, а з іншого, всі, хто були в Парижі вже не раз, кажуть, що у перший приїзд відвідування Лувра краще не планувати. 5 поверхів і 35 000 експонатів – його можна відвідати, тільки, якщо у вас є для цього вільний день, який ви готові присвятити спогляданню прекрасного.

Кабаре "Aux Trois Mailletz"

Кабаре "Aux Trois Mailletz"

Це веселе кабаре з багатою історією. Свого часу тут виступали такі легендарні зірки, як Елла Фітцджеральд, Біллі Холідей і Ліл Армстронг. Кабаре "Aux Trois Mailletz" – це жива музика і доброзичлива атмосфера. Тут співають і танцюють до ранку! Співають навіть офіціанти, а гості танцюють навіть на столах. Вхід платний, але видовище варте того.

Вулиця Rue Crémieux

Вулиця Rue Crémieux

Якщо ви любите будинки з кольоровими фасадами, то обов'язково відвідайте вулицю Кремье (Rue Crémieux) в 12 окрузі Парижа. За кількістю фотографій в Інстаграмі ця мила паризька вуличка може позмагатися навіть з кольоровими будиночками острова Бурано.

Церква Сент-Шапель

Церква Сент-Шапель

Найбільш побожний французький король Людовик IX привіз до Парижа терновий вінець, а потім ще фрагмент Животворящого Хреста. Не бажаючи розлучатися з цими скарбами, він задумав побудувати каплицю, яка була б безпосередньо пов'язана з його покоями і стала б гідним сховищем реліквій, – так в 1248 році з'явилася Сент-Шапель, абсолютний шедевр готики і тріумф французького вітражного мистецтва. Просто відвідайте цю прекрасну капелу!

Котячий будинок на Трокадеро

Котячий будинок на Трокадеро

Знаходиться дім поруч з відомою Ейфелевою вежею. Метро Трокадеро (Trocadero). Тут розташовується Палац де Шайо, з майданчика якого відкривається чудовий вид на Тур Ейфель і де завжди багато народу з фотоапаратами. Лише інколи, дехто з туристів спускається в парк Трокадеро, що розкинувся внизу...

Центр Помпіду

Центр Помпіду

У народі Бобур (Beaubourg), – це не просто музей, а цілий культурний центр: багатоповерховий простір з публічною бібліотекою (читацький квиток не потрібен), кінотеатром, архівом, концертним майданчиком і величезним книжковим магазином. Зухвала архітектура Ренцо П'яно і Річарда Роджерса – всі ці винесені назовні ліфти і труби, розфарбовані в яскраві кольори, – наробила шуму в далекому 1977-му, коли центр почав роботу.

Кінотеатр La Pagode

Кінотеатр La Pagode

Париж одержимий кінематографом! Щоправда, на весь 7-й округ знайдеться всього один кінотеатр, проте – як компенсація – дійсно найкрасивіший кінотеатр у всьому місті. La Pagode – справжня японська пагода; стіни у великому кінозалі завішені шовком, світильники виконані у формі золотих драконів і слонів, а на розписній стелі зображений відчайдушний бій воїнів.

Пасаж Брад

Пасаж Брад

Район Великих бульварів славиться респектабельністю, відкритістю новим віянням і мульти-культурністю; і тут є свої лазівки – досить пірнути в маленький Пасаж Брад, щоб моментально опинитися в самому центрі вируючого потоку, що несеться між берегів, уподобаних індійською і пакистанською громадами.

Оглядовий майданчик вежі Монпарнас

Оглядовий майданчик вежі Монпарнас

Монпарнас, хоч і не є найбільшою спорудою в місті, надає своїм відвідувачам чудову можливість оглянути Париж з 200-метрової висоти, причому огляд відкритий на всі чотири частини світу. Оскільки майданчик засклений, спогляданню величних видів Парижа ніщо не заважає, навіть якщо навколо вирує негода.

Ресторан La Cavetiere

Ресторан La Cavetiere

Ресторан La Cavetière розташоваий на площі Бастилії. Це невеликий і затишний заклад з приємним інтер'єром, привітними офіціантами, хорошою музикою і смачною французькою та британською кухнею. Сюди легко дістатися на громадському транспорті. У 100 метрах від ресторану знаходиться станція метро Бастилія, а в 700 метрах – Сюллі-Морланд.

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