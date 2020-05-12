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Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника

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Долина нарцисів розквітла - фото 1
Долина нарцисів розквітла / Наталія Четова

Карпатський біосферний заповідник відновив свою роботу, тож усі охочі можуть відвідати знамениту Долину нарцисів, що розташована поблизу закарпатського міста Хуста. Дивіться свіжі фото із чарівними краєвидами Долини та читайте правила відвідування в умовах карантину.

Через карантин українці не мали змоги насолоджуватись цвітінням сакури, однак побачити на власні очі розквітлу Долину нарцисів ми ще маємо шанс. Згідно з рішенням уряду, з 11 травня 2020 року дозволено відвідування території Карпатського біосферного заповідника, зокрема проведення екскурсій у Долині нарцисів та в інших рекреаційних зонах просто неба.

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При цьому відвідувачі повинні дотримуватися встановлених карантинних рекомендацій: носити захисні маски та зберігати дистанцію в 1,5 метра.

Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403471
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403472

Нагадаємо, що Долина нарцисів є одним із найбільших у Європі осередків нарцису вузьколистого. Цей вид рослин є високогірним, тож він росте, як правило, на висоті 1100-2060 метрів. Однак унікальна Долина на Закарпатті розташована всього 180-200 метрів над рівнем моря!

Дивіться дивовижні фото Наталії Четової, як цвітуть нарциси цьогоріч:

Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403438
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403439
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403440
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403441
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403444
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403446
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403476
Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника - фото 403447

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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