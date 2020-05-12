Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника

Карпатський біосферний заповідник відновив свою роботу, тож усі охочі можуть відвідати знамениту Долину нарцисів, що розташована поблизу закарпатського міста Хуста. Дивіться свіжі фото із чарівними краєвидами Долини та читайте правила відвідування в умовах карантину.

Через карантин українці не мали змоги насолоджуватись цвітінням сакури, однак побачити на власні очі розквітлу Долину нарцисів ми ще маємо шанс. Згідно з рішенням уряду, з 11 травня 2020 року дозволено відвідування території Карпатського біосферного заповідника, зокрема проведення екскурсій у Долині нарцисів та в інших рекреаційних зонах просто неба.

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При цьому відвідувачі повинні дотримуватися встановлених карантинних рекомендацій: носити захисні маски та зберігати дистанцію в 1,5 метра.

Нагадаємо, що Долина нарцисів є одним із найбільших у Європі осередків нарцису вузьколистого. Цей вид рослин є високогірним, тож він росте, як правило, на висоті 1100-2060 метрів. Однак унікальна Долина на Закарпатті розташована всього 180-200 метрів над рівнем моря!

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