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Україна з висоти польоту: добірка дивовижних фото, які вас вразять

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Берег річки Південний Буг біля селища Тиврів на Поділлі - фото 1
Берег річки Південний Буг біля селища Тиврів на Поділлі / Павло Пашко

Фотографи проєкту Ukrainer показали Україну з висоти пташиного лету. Насолоджуйтесь дивовижними краєвидами, які закохують у себе з першого погляду.

Ukrainer презентував фотопроєкт "Геометрія України", у який ввійшло 50 фото. Ми ж обрали найбільш вражаючі, на нашу думку, кадри та радо ділимось із вами порцією краси нашої Батьківщини.

Найбільше озеро українських Карпат "Синевир", розташоване у гірському масиві Внутрішні Ґорґани

Фото: Діма Охріменко - фото 402206
Фото: Діма Охріменко

Річка Чорний Черемош у гуцульському селі Криворівня в Карпатах

Дмитро Бартош - фото 402209
Дмитро Бартош

Рибалки перевіряють ставники біля села Приморське (раніше – Шагани) на Бессарабії

Фото: Павло Пашко - фото 402195
Фото: Павло Пашко

Заповідні території Національного природного парку "Тузловські лимани", що охоплює ланцюг із 13 лиманів у межиріччі Дунаю та Дністра на Бессарабії

Фото: Павло Пашко - фото 402192
Фото: Павло Пашко

Насичене цінними мінералами Генічеське озеро розташоване на півночі коси Арабатська стрілка на Приазов'ї

Фото: Павло Пашко - фото 402208
Фото: Павло Пашко

Пляж на березі річки Рось у Білій Церкві на Наддніпрянщині

Фото: Павло Пашко - фото 402189
Фото: Павло Пашко

Станція човнів у місті Ржищів на Наддніпрянщині

Фото: Павло Пашко - фото 402188
Фото: Павло Пашко

Село Чорноморка з південного заходу омивається Дніпровсько-Бузьким лиманом, а з північного заходу – Березанським лиманом

Фото: Павло Пашко - фото 402196
Фото: Павло Пашко

Біле озеро поблизу села Рудка. У цій місцевості поєднуються унікальні болотні, озерні і лісові природні комплекси Західного Полісся

Фото: Павло Пашко - фото 402210
Фото: Павло Пашко

Тепличні господарства – основа економіки села Водяне, що на Подніпров’ї та Запоріжжі

Фото: Павло Пашко - фото 402197
Фото: Павло Пашко

Господарства у волинському селі Хорохорин, де вирощують пекінську капусту та полуницю

Фото: Павло Пашко - фото 402203
Фото: Павло Пашко

Трактор обробляє поле неподалік міста Черкаси на Наддніпрянщині

Фото: Павло Пашко - фото 402204
Фото: Павло Пашко

Історичний центр Львова, занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Фото: Павло Пашко - фото 402198
Фото: Павло Пашко

Центральний ринок в Івано-Франківську

Фото: Павло Пашко - фото 402200
Фото: Павло Пашко

Будинок Державної промисловості (Держпром) у центрі Харкова – перший радянський 13-поверховий хмарочос

Фото: Павло Пашко - фото 402202
Фото: Павло Пашко

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