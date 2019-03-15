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Відому актрису назвали копією Бреда Пітта: схожа?

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Шанувальники щиро дивуються схожості - фото 1
Шанувальники щиро дивуються схожості / Filmz

У мережі помітили схожість 33-річної актриси Катерини Шпиці з серіалу Реальні пацани і голлівудського актора Бреда Пітта.

Подібність дівчини із Піттом складно не помітити. Деякі користувачі навіть назвали її "жіночою версією Пітта".

І ще: Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм виглядом

Інші також відзначили, що саме їй свого часу треба було знятися у фільмі Містер і Місіс Сміт. У коментарях багато користувачів Instagram щиро дивуються схожості. "Мені на цій фотографії ви нагадали молодого Бреда Пітта. Вірніше, якби Бред Пітт був жінкою...", – зазначив один із користувачів.

Тим часом сам Бред Пітт після розлучення з Анджеліною Джолі вирішив відновити дружні стосунки з Дженніфер Еністон. Пітт привітав Еністон з ювілеєм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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