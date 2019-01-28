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Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм виглядом

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Зірка вкотре викликала занепокоєння зовнішнім виглядом - фото 1
Зірка вкотре викликала занепокоєння зовнішнім виглядом / Clutch

Актриса Анджеліна Джолі з дітьми сходила в суші-бар, де потрапили під пильне око папараці.

Актриса Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці.

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Фотографи спіймали 43-річну Анджеліну разом зі своїми дітьми: 10-річними Вів'єн і Ноксом і 14-річною Захарою на вулицях Лос-Анджелеса.

Зоряне сімейство прямувало на обід в суші-бар. Актриса вибрала для прогулянки наряд улюбленого чорного кольору. Джолі одягла футболку, вузькі брюки і туфлі на високих підборах. Свій образ вона доповнила сірим шарфом і сонцезахисними окулярами. Зірка вкотре викликала занепокоєння зовнішнім виглядом. Артистка засвітила в'ялі руки.

Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм виглядом - фото 304164

Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм виглядом - фото 304165

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