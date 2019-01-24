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Таємний роман? Чи справді Бред Пітт зустрічається з Шарліз Терон

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Чи поєднує щось Бреда Пітта та Шарліз Терон - фото 1
Чи поєднує щось Бреда Пітта та Шарліз Терон / BREITLING

Спільні фото голлівудських акторів Бреда Пітта та Шарліз Терон розбурхали мережу, запустивши чутки про романтичні стосунки зірок.

Несподівано медіа почали обговорювати активні зустрічі розкішної Шарліз Терон та Бреда Пітта. Однак видання People вирішило розставити всі крапки над "і", та пояснило, звідки з'явились спільні кадри.

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"Близько півроку тому вони зробили фотосесію разом. Вони проводили час разом, однак за останній час не бачились, і ніколи не починали зустрічатись. Здогадки про те, що вони у романтичних стосунках, є неправдою", – розповіло видання джерело, наближене до зірок.

Додамо, що 55-річний Пітт та 43-річна Терон разом з Адамом Драйвером з'явились у рекламі бренду Breitling ще у вересні 2018.

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Джерело: people
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