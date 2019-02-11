Бред Пітт засвітився на дні народження колишньої дружини

Бреда і Дженніфер востаннє бачили разом 15 років тому / Giovedì Gnocchi Original

Голлівудський актор Бред Пітт після розлучення з Анджеліною Джолі вирішив відновити дружні стосунки з Дженніфер Еністон. Пітт привітав Еністон з ювілеєм.

Пітта помітили на святкуванні дня народження Еністон в готелі Sunset Tower в Лос-Анджелесі. Зірці серіалу "Друзі" виповнилося 50 років.

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Пітт і Еністон почали зустрічатися в 1998 році, а одружилися в липні 2000 року. Згодом зірки оголосили про розлучення у січні 2005 року.

Серед інших гостей були також Еллен Дедженерес, Різ Уізерспун, Кеті Перрі та Орландо Блум, Роберт Дауні-молодший, Барбра Стрейзанд, Діана Кітон, Кейт Хадсон, Демі Мур, Сінді Кроуфорд, Гвінет Пелтроу, Джордж Клуні з дружиною Амаль (до речі, цій парі вже кілька місяців приписують розлучення) і багато інших. До цієї вечірки Бреда і Дженніфер востаннє бачили разом 15 років тому.

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