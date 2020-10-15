Apple зняла з виробництва два iPhone: які моделі стали застарілими

Після презентації нових iPhone стало відомо про зняття з виробництва деяких старих моделей смартфонів. Така практика не є новою для Apple і вже застосовувалася раніше.

Йдеться про смартфони iPhone моделей XR і 11 Pro. Керівництво Apple прийняло таке рішення в зв'язку з тим, що зазначені моделі гаджетів поступаються за характеристиками новинок і не приносять компанії прибутку.

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"Замість iPhone 11 Pro любителі продукції можуть купити вдосконалений флагман iPhone 12 Pro. Доброю заміною XR стане iPhone SE, який вийшов навесні 2020 року", – повідомляють в компанії.

Її представники підкреслюють, що всього у 2020 році Apple перестала виробляти чотири старі моделі телефонів. Водночас, хоч компанія й зупинила випуск цих смартфонів, вони все ще зможуть отримувати офіційні програмні оновлення і якийсь час будуть доступні у продажу в магазинах операторів зв'язку та на інших майданчиках, що продають електроніку.

iPhone XR

iPhone 11 Pro

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