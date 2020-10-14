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Скільки можуть коштувати нові iPhone 12 в Україні

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Ціни iPhone 12 в Україні будуть вищими, ніж по світу - фото 1
Ціни iPhone 12 в Україні будуть вищими, ніж по світу

13 жовтня компанія Apple представила відразу 4 нові смартфони у рамках лінійки iPhone 12. Гаджети отримали легендарний дизайн, потужну начинку та звичні для продукції Apple ціни. Експерти припустили, скільки коштуватимуть довгоочікувані новинки в Україні. Спойлер: вони будуть дорожчими!

Головним акцентом заходу, який провела компанія Apple, стала нова лінійка смартфонів iPhone 12, в яку увійшли iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. І, будемо відвертими, їм є чим здивувати користувачів.

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iPhone 12 та iPhone 12 mini

Так, базова модель отримала 6,1-дюймовий екран, а найкомпактніша у лінійці модель iPhone 12 mini оснащена 5,4-дюймовим дисплеєм. В іншому ж характеристики телефонів будуть практично ідентичні:

  • підтримка 5G мереж
  • процесор Apple A14 Bionic
  • Super Retina XDR екран з надвисокою роздільною здатністю (2340 × 1080 пікселів для iPhone 12 mini, 2532 × 1170 пікселів для iPhone 12)
  • нове суперміцне скло Ceramic Shild з керамічними нанокристалами
  • система з двох 12 Мп камер: надширококутної і ширококутної
  • поліпшена бездротова зарядка з використанням зарядного пристрою MagSafe
  • підтримка екосистеми аксесуарів MagSafe (чохли, кишеньки і бездротові зарядки на магнітах)
  • 64, 128 або 256 Гб вбудованої пам'яті
  • захист від води і пилу класу IP68
  • 5 свіжих кольорів: червоний, синій, зелений, білий і чорний
Скільки можуть коштувати нові iPhone 12 в Україні - фото 430174

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

Практично усі перераховані особливості будуть властиві й флагманам. При цьому діагональ екрану iPhone 12 Pro складе 6,1 дюйма (2 532 × 1170 пікселів), а iPhone 12 Pro Max отримає 6,7-дюймовий дисплей з неймовірною для Apple роздільною здатністю 2778х1284 пікселів. Також Pro-версії отримають більш просунуту начинку. В тому числі:

  • потрійні камери з 4-кратним оптичним зумом і кінематографічною якістю зйомки
  • наявність додаткового сенсора LiDAR для роботи з доповненою реальністю
  • преміальні матеріали й елегантні кольори: сріблястий, графітовий, золотий, "тихоокеанський синій"
  • 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті

Також Apple представила розумну колонку HomePod mini. Вона отримала новий, вражаючий дизайн і масу цікавих функцій, серед яких:

  • глибока інтеграція з iPhone і Siri
  • насиченіший і сильніший звук
  • функція інтеркому
  • управління аксесуарами "розумного" будинку

Експерти Цитрус, найбільшого авторизованого реселера України, озвучили передбачувані ціни на нову лінійку "яблучних смартфонів" і смарт-колонку:

  • iPhone 12 mini – від 25 499 грн
  • iPhone 12 – від 29 999 грн
  • iPhone 12 Pro – від 36 999 грн
  • iPhone 12 Pro Max – від 39 999 грн
  • HomePod mini – від 2 999 грн
Скільки можуть коштувати нові iPhone 12 в Україні - фото 430175

На думку експертів, попередні замовлення на представлений товар почнуться вже 16 жовтня, а повноцінно придбати iPhone 12 і iPhone 12 mini можна буде з 23 жовтня. А ось Pro-версії доведеться почекати приблизно до початку листопада.

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Джерело: ITC
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