Відомо, коли на Балі будуть приймати туристів

Уряд Індонезії заявив, що острів Балі – одне з найпопулярніших місць для відпочинку в Південно-Східній Азії – зможе знову прийняти туристів у жовтні. Але це, звичайно ж, ще не остаточне рішення.

Кордони острова були закриті з березня. Тепер місцева влада повідомляє про успіхи в боротьбі зі спалахом коронавірусу. Станом на 20 травня на Балі було зафіксовано 371 випадок зараження, з яких 4 – з летальним результатом. Таким чином, смертність склала 1,08%, що нижче середнього показника по Індонезії у 6,4%.

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80% мешканців Балі працюють у туристичній галузі, відтак пандемія COVID-19 дуже сильно вдарила по їхньому добробуту. Всі сподіваються на якнайшвидше зняття надзвичайного стану.

Економіка Балі залежить від туристів

Якщо на Балі вдасться підтримувати низький рівень захворюваності, міністерство туризму сподівається знову відкрити його з жовтня.

Готелі, ресторани та туристичні визначні пам'ятки приєднаються до нової великої програми – "Чистота, здоров'я і безпека" (CHS). Вона спрямована на введення нових стандартів в області охорони здоров'я і гігієни, а також на відновлення довіри в секторі туризму і розваг.

Програма здійснюватиметься поетапно, і першими у її рамках відкриються курорти району Нуса-Дуа на півдні Балі. Восени влада Індонезії також планує відкрити Джок'якарту і острови Ріау, ​​де розташовані другі по відвідуваності курорти після Балі.

Нагадаємо, що Італія відкриває кордони з країнами ЄС. Влада Італії з 3 червня відновлює вільний виїзд у країни ЄС і в'їзд у країну. Про це в суботу, 16 травня, оголосив на пресконференції італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

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