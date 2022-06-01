Відомий шеф-кухар розповів, як незвично приготувати молоду картоплю: 3 рецепти

Популярний український кулінар Євген Клопотенко поділився зі своїми підписниками в соцмережах трьома рецептами молодої картоплі. Спробуйте і ви такі неочікувані поєднання!

Євген Клопотенко закликає "дати мозку і роту побути під враженнями". Для цього варто спробувати його нові рецепти. Кухар радить для початку спробуйте усі рецепти по одній картоплині.

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"Повірте мені, у вас так сильно і сконцентровано створюватимуться думи про картоплю, що ваш мозок буде зайнятий на годину мінімум. Варіант, щоб відірватися та перезавантажити голову. Ті смаки справді мають сенс та цінність. Думайте про це так: ви ж гарбуза їсте? Їсте. А він солодкий. Але ви його додаєте в солону їжу. Так що заважає картоплі, яка має нейтральний смак, набути трохи солодкості?" – прокоментував незвичні рецепти картоплі Євген Клопотенко.

Вам знадобиться молода картопля:

Рецепт №1. Відваріть картоплю до готовності, додайте вершкове масло та трохи кориці.

Рецепт №2. Відваріть картоплю, додайте цедру й сік апельсину та арахіс.

Рецепт №3. Приготуйте звичайну відварену картоплю з кропом і маслом. А потом у кінці додаєте трохи оцту. Столова ложка на пів кілограма картоплі. Це для приємної кислоти. Обов'язково перемішайте, залиште все під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля увібрала смаки. А потім їсти.

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