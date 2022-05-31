Сніданок за 10 хвилин: як приготувати смачний омлет, якщо вдома немає яєць і молока

Як приготувати омлет без яєць і молока / pexels

Часто зранку не хочеться заморочуватися над сніданком. Тому ловіть один з тих рецептів, на який у вас підуть лічені хвилини.

Йдеться про смачний, корисний та ситний омлет. Щоправда, він дещо відрізняється від традиційного омлету, адже цей рецепт не передбачає ні яєць, ні молока. Як швидко приготувати сніданок з альтернативних продуктів, розповіла кулінарка Інна Левенець на своїй сторінці в Instagram.

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Як приготувати омлет без яєць: покроковий рецепт

Інгредієнти:

нутове борошно – 50 грамів (можна замінити звичайним);

порошок карі – 1/4 чайної ложки;

вода – 50 мілілітрів;

розпушувач – 1/4 чайної ложки;

дрібка солі;

гриби – 3-4 штуки;

перець болгарський – 1 штука;

цибуля – 1/2 штуки;

часник – 1 зубчик;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно з розпушувачем, сіллю, карі та додайте воду. Якщо вийшла дуже густа суміш – додайте ще води. Поріжте цибулю та перець кільцями, а часник подрібніть. Розігрійте сковороду та налийте олію. Обсмажте овочі до золотистості та зверху вилийте "тісто", обов'язково накрийте кришкою. Коли омлет схопиться, переверніть його на інший бік, добре обсмажте 2-3 хвилини. Готовий омлет перекладіть на тарілку, присипте сухими прованськими травами, а також його можна подавати зі свіжими овочами, зеленню і різними соусами.

Смачного!

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