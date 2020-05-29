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У Half-Life: Alyx зробили випивку ще реалістичнішою: відеофакт

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У Half-Life: Alyx зробили випивку ще реалістичнішою: відеофакт - фото 1

Valve випустила оновлення для гри Half-Life: Alyx, яке додає нову фізику рідинам. Тепер напої виглядають більш реалістично.

Розробник візуальних ефектів Метью Вайльд зізнався, що на самоізоляції в основному займався цією частиною проєкту: "Витратив багато часу на виконання цієї важливої ​​роботи. Рідкі шейдери алкоголю тепер доступні в новому оновленні для Half-Life: Alyx".

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Мало того, що світло проходить через вино реалістичнішим способом, фізика рідини реагує на те, як гравець тримає і переміщує пляшку, з красивими бульбашками повітря і вихлюпування. Хоча пляшки з алкоголем виглядають особливо чудово, алкоголь був не єдиною рідиною, яка була додана. На відео можна помітити, що гравець розкидає великі місткості з водою.

Також оновлення додає субтитри для португальської, чеської, угорської, італійської, польської, української та в'єтнамської мов. При поверненні в головне меню інтерфейс з'являється швидше, поліпшений інтерфейс управління доповненнями. Крім того, були виправлені різні помилки і збої, а також поліпшені функції "Майстерні" і додані нові карти-приклади. На одній з перших локацій є скло, поряд з яким лежать маркери і навіть губка, яка стирає все зайве. Саме вони і отримали найбільшу кількість захоплень в перші дні. Ще там є піаніно, на якому дійсно можна грати.

Шанувальники хвалять гру за круту графіку і можливість взаємодіяти буквально з кожною частиною оточення.

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Джерело: eurogamer
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