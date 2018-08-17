Відомий бренд годинників випустив нову лінійку на честь найкрасивіших курортів світу

Три нових хронографа Hublot Classic Fusion присвячені Міконосу, Антібам і острову Капрі – найулюбленішим місцям для розкішних літніх канікул.

Модель Classic Fusion Aerofusion Chronograph Mykonos представлена в двох варіантах: в корпусі з яскраво-синьою кераміки (50 примірників) і з фірмового сплаву King Gold (20 примірників). За роботу стрілок і хронографа відповідає автоматичний калібр HUB1155.

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Classic Fusion Aerofusion Chronograph Mykonos

Модель Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Capri – річний хронограф (в серії всього 30 екземплярів). Корпус діаметром 45 мм виготовлений з кераміки відтінку води в Блакитному гроті, а задню кришку з сапфірового скла прикрашає зображення мальовничих скель Фаральоні.

Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Capri

Модель Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Eden-Roc, присвячена готелю Hôtel du Cap-Eden-Roc на мисі Антіб. Палітру відтінків моря передає блакитний лак, яким покриті розмітка циферблата і стрілки, а також колір ремінця зі шкіри. На задній кришці годинника з написом Special Edition і порядковим номером моделі можна зробити персональне гравіювання. Кожен з 50 примірників зберігається в кофрі з лакового червоного дерева.

Модель Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Eden-Roc

Лімітовані серії годинників можна придбати тільки на вищевказаних курортах.

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