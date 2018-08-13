Стелла Маккартні випустила кросівки, які можна підлаштувати під свій стиль

Дизайнер Стелла Маккартні випустила нову модель взуття – розумні кросівки під назвою Loop, які можна переробляти повністю.

Кросівки Loop були створені в результаті 18-місячних досліджень і розробок команди лондонських дизайнерів, і з використанням новаторської техніки.

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Підошва спроектована з прорізами, які дозволяють надійно закріплювати різну верхню частину взуття за допомогою затискачів, а не клею. Потім деталі зшиваються разом за допомогою екологічно чистої нитки, що означає, що всі елементи цього взуття можуть бути розділені і перероблені.

A post shared by Stella McCartney (@stellamccartney) on Aug 10, 2018 at 3:46am PDT

Взуття виготовляється на заводі в Італії, і в їхньому виробництві використовується невелика кількість клею на водній основі, що не шкодить тваринам.

Кросівки Loop потрапили в продаж минулого тижня разом з колекцією осінь-2018 і доступні в трьох варіантах для чоловіків і жінок. Їхня вартість стартує з 485 фунтів.

Цю взуття також можна кастомізувати (підлаштувати під свої смаки) в лабораторії Loop Lab в новому магазині бренду в Лондоні до 6 жовтня.

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