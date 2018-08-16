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Total black: як стильно носити чорний одяг
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Total black look – модна класика, яка доречна і на побаченні, і на діловій зустрічі, і на модній вечірці. Як стильно носити чорний одяг читай у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для чоловіків, які хотіли б дізнаватися щось нове зі світу моди.
Total black look – модна класика, яку однаково люблять як професіонали (стилісти і дизайнери), так і звичайні модники. Не знаєш, що одягти – одягай чорне! Цей модний лайфхак дійсно здатний виручити в будь-якій ситуації – total black look однаково доречний і на побаченні, і на діловій зустрічі, і на модній вечірці.
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Одяг чорного кольору в різні часи викликав неоднозначні асоціації, і щоб витримати свій гардероб в одному тільки цьому кольорі потрібно мати певний склад характеру і бездоганне відчуття стилю.
Багато хто вважає чорний універсальним безпечним кольором, який можна поєднувати з чим завгодно. Але це не такий вже безневинний колір. Навпаки, це сильний, емоційний колір, який містить безліч ілюзій. Тому використовувати його потрібно з великою обережністю.
Повністю чорний гардероб підходить не тільки для вільного часу. Реально створити діловий образ без ризику виглядати так, ніби ти прийшов на кастинг у ремейк "Матриці". Поєднуй чорну сорочку з чорним костюмом або оксфордську сорочку з костюмом вугільного кольору. Якщо тобі здається, що чорного занадто багато, ти завжди можеш додати невеликий елемент іншого кольору – він дозволить зіграти на контрасті. Також не зашкодить, якщо підбереш взуття іншого кольору.
Не комбінуй чорну сорочку зі світлою краваткою. Це виглядає або наївно, або навпаки – агресивно, по-гангстерськи. Але при цьому все одно трішки комічно.
Total black: переваги чорного у чоловічому гардеробі
Робить тебе стрункішим. Це часто привертає всіх чоловіків, які не впевнені в тому, що їхня фігура ідеальна. Не завжди є можливість і бажання зайнятися своїм тілом, а одягнувши чорне, можна виглядати більш струнким і підтягнутим, ніж в одязі інших відтінків;
Одягатися в чорне легко і просто. Дійсно, не потрібно витрачати час на підбір поєднань, думати про те, що одягти завтра і чи буде вдало виглядати ось цей светр з тими джинсами. Всі відтінки чорного поєднуються між собою ідеально.
Але! Важливий момент. В одязі чорного кольору як ні на який інший помітна фактура матеріалу. Тому тут необхідно приділити велику увагу вибору якісної тканини. Дешевизна чорного поліестерового костюма або будь-якої синтетичної сорочки буде кидатися в очі.
Чорний виражає не стільки таємничість, скільки впевненість, а його універсальність дозволяє скоординувати свою креативність і направити її в будь-якому бажаному напрямку.
Вирішальним моментом у створенні закінченого образу з використанням чорного буде грати розмір, який займає площу відносно всього комплекту. При додаванні невеликого аксесуара (ремінця, годинника або рукавичок, наприклад) загальний настрій картини залишається майже недоторканим. І навпаки: з голови до ніг одягнувшись в чорне, ти кардинально міняєш зовнішнє враження про себе. Залежно від стилю одягу створюється той чи інший настрій: чорний класичний костюм задає тон формальності, ділової обстановки, надійності; чорна шкіряна куртка і джинси змушують поглянути на людину зовсім з іншого ракурсу – бунтар, маргінал, поганий хлопець, і вже точно не респектабельний джентльмен.
Ідеї образів Total black від стильних блогерів Instagram
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