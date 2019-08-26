У мережі показали звалище новеньких Mercedes, які нікому не належать

На старому аеродромі Альхорн, який уже давно не експлуатують, неподалік від міста Бремен в північно-західній частині Німеччини, було знайдено справжнісіньке кладовище новеньких автомобілів Mercedes-Benz.

Всього на злітній смузі довжиною близько 2,5 кілометрів під проливними дощами і палючими променями сонця вже місяцями "зберігаються" приблизно 9 тисяч автомобілів престижної марки. Новенькі кросовери Mercedes GLE і GLS і седани C і E-класу, а також середньорозмірні чотиридверні люксові купе повністю зайняли собою аеродром.

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Браковані Mercedes на аеродромі Альхорн

З'ясувалося, що на закритому "повітряному причалі" стоїть бракована партія автомобілів, у яких виробник виявив дефекти крісел і бамперів. Як виявилося, причина браку стали неякісні деталі від постачальників. Тому в концерні відмовилися від послуг цих постачальників, знайшли інших підрядників і пообіцяли усунути вади в авто.

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