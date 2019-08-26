Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

У мережі показали звалище новеньких Mercedes, які нікому не належать

  • 7
Звалище новеньких Mercedes - фото 1
Звалище новеньких Mercedes / mercedesblog

На старому аеродромі Альхорн, який уже давно не експлуатують, неподалік від міста Бремен в північно-західній частині Німеччини, було знайдено справжнісіньке кладовище новеньких автомобілів Mercedes-Benz.

Всього на злітній смузі довжиною близько 2,5 кілометрів під проливними дощами і палючими променями сонця вже місяцями "зберігаються" приблизно 9 тисяч автомобілів престижної марки. Новенькі кросовери Mercedes GLE і GLS і седани C і E-класу, а також середньорозмірні чотиридверні люксові купе повністю зайняли собою аеродром.

До теми: У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів

Браковані Mercedes на аеродромі Альхорн - фото 350191
Браковані Mercedes на аеродромі Альхорн

З'ясувалося, що на закритому "повітряному причалі" стоїть бракована партія автомобілів, у яких виробник виявив дефекти крісел і бамперів. Як виявилося, причина браку стали неякісні деталі від постачальників. Тому в концерні відмовилися від послуг цих постачальників, знайшли інших підрядників і пообіцяли усунути вади в авто.

Читайте також: Як виглядає найбільший у світі велопаркінг: відео

Джерело: mercedesblog
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 273
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
  • 20 серпня, 16:21
  • 2159
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1709534
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології