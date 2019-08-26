Мотоцикліст розігнався до 122 кілометрів на годину, стоячи на голові: ефектне відео

У Великій Британії встановили один з найдивніших світових рекордів – байкер-екстремал розігнався до 122,5 кілометра на годину, стоячи на голові. Це відео ви просто зобов'язані переглянути!

Заїзд проходив на аеродромі Елвінгтон в Північному Йоркширі. Пікова швидкість гонщика склала 76,174 милі на годину або 122,590 кілометра на годину. Для порівняння, попередній рекордсмен зміг розігнатися до 30 миль на годину.

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Марко Джордж, автор нового рекорду, опублікував ролик на своєму YouTube-каналі. Як розповів він сам, на підготовку до заїзду пішло трохи більше, ніж пів року – байкер працює інженером робототехніки, а гонки на мотоциклах просто його хобі.

Минулого тижня в Porsche розповіли про свій незвичайний рекорд: гібридний кросовер Cayenne Turbo S став найкращим на трасі, якої ще немає. Автомобіль проїхав коло по недобудованій дорозі за 3 хвилини 51 секунду – оскільки крім нього по кільцю ще не їздив ніхто, час автоматично стало рекордним.

Половину траси кросовер проїхав по звичайній асфальтованій дорозі, а решту йому довелося їхати піском, гравієм і травою. Зрозуміло, навіть представники Porsche ставляться до рекорду несерйозно і вживають це слово винятково в лапках.

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