Відомі результати повторного тестування на коронавірус гравців Шахтаря

Футболісти, тренерський штаб і персонал першої команди Шахтаря здали тести на коронавірус, і всі результати виявилися негативними. Про це повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Попри це, "гірники" продовжують залишатися на самоізоляції, а восьмого жовтня вони пройдуть повторне тестування, за підсумками якого буде ухвалено рішення про можливе відновлення тренувального процесу.

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Відзначимо, що тести на COVID-19 не здавали Андрій Пятов і Тарас Степаненко, у яких напередодні виявили коронавірус, а Манор Соломон і Давид Хочолава вирушили у свої національні збірні на поєдинки Ліги націй. Нагадаємо, що в збірну України не змогли вирушити всі футболісти Шахтаря через випадки зараження на коронавірус, які виявили в команді "гірників".

Мораес

Нещодавно стало відомо, що півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка має намір покинути клуб. Євген, буцімто, готовий шукати з агентом новий варіант продовження кар'єри.

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