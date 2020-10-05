Захисник Динамо зробив пропозицію дівчині на її день народження

Український футболіст Олександр Тимчик у свої 23 роки вирішив розпрощатися з холостяцьким життям.

Захисник київського Динамо і збірної України Олександр Тимчик зважився на рішучий крок в особистому житті: він зробив пропозицію своїй дівчині Карині.

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Футболіст вирішив подарувати обручку дівчині в її день народження і вона сказала "так". Пара вже більше 3,5 років разом.

Днями захисники Динамо Олександр Сирота і Олександр Тимчик підписали нові контракти з Динамо. Олександр Тимчик є вихованцем столичного клубу. У першій команді клубу дебютував восени 2016 року, після чого виступав в оренді за Сталь і Зорю. Влітку 2020 року повернувся до Києва.

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