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Відомий український тренер оцінив суперників Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів

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Маркевич - фото 1
Маркевич / FootBoom

Керівник Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився думкою про результати жеребкування Динамо і Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів.

У швейцарській Женеві пройшло жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів 2020/21. Цікаво, що вперше з 2015 року на цій стадії турніру Україну представлятимуть відразу два клуби: донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

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Результати жеребкування прокоментував Мирон Маркевич.

"У Шахтаря група дуже важка. Не думав, що буде настільки складно. Динамо буде боротися з Ференцварош за третє місце. Для уболівальників такі матчі це додаткова інтрига. Їм цікаво. Тренерам не дуже. Думаю, Динамо має пройти в Лігу Європи. Це величезний плюс для наших футболістів пограти проти таких гравців як Роналду і Мессі. В Україну приїдуть команди топрівня. Шкода, що є труднощі з відвідуванням матчів на стадіонах", – зазначив Маркевич.

Нагадаємо, що в групі з Динамо Барселона, Ювентус і Ференцварош, а у Шахтаря – Реал, Боруссія М і Інтер.

Відомий український тренер оцінив суперників Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів - фото 428409

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Джерело: 1927.kiev.ua
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